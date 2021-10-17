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Экономика
Куда там Остапу Бендeру до Илона Маска
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danilov 19 Октября 2021 в 12:13:49
Американский производитель электромобилей Tesla и британский стартап Octopus Energy, по всей видимости, хотят с 18 октября ввести общегерманский тариф на электроэнергию. Это предложение направлено на создание чистой оцифрованной энергетической системы. «Мы покажем регулирующим органам, что уже возможно», — говорит босс Octopus Эндрю Мак. «Чтобы что-то, наконец, сдвинулось с мертвой точки на немецком рынке электроэнергии».

Tesla и Octopus передают свою зеленую электроэнергию клиентам по покупной цене, плюс базовая плата соответствующего оператора сети и ежемесячная фиксированная ставка в размере 3 евро.

Обещаемая экономия по сравнению с другими продавцами "зеленой" ЭЭ - 90€ в год при потреблении 3500 кВч!

Первоначально тариф зарезервирован для владельцев солнечной системы и так называемой Tesla Powerwall, которую можно использовать для временного хранения электроэнергии дома.

https://ru.detv.us/2021/10/17/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD/

условие для заключения тарифа:
1. иметь на крыше солнечные панели
2. купить и установить аккомулятор Tesla Powerwall - (расходы под ключ порядка 15.000€)

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