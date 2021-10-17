Куда там Остапу Бендeру до Илона Маска

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 19 Октября 2021 в 12:13:49
Tesla и Octopus передают свою зеленую электроэнергию клиентам по покупной цене, плюс базовая плата соответствующего оператора сети и ежемесячная фиксированная ставка в размере 3 евро.
Обещаемая экономия по сравнению с другими продавцами "зеленой" ЭЭ - 90€ в год при потреблении 3500 кВч!
Первоначально тариф зарезервирован для владельцев солнечной системы и так называемой Tesla Powerwall, которую можно использовать для временного хранения электроэнергии дома.
https://ru.detv.us/2021/10/17/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD/
условие для заключения тарифа:
1. иметь на крыше солнечные панели
2. купить и установить аккомулятор Tesla Powerwall - (расходы под ключ порядка 15.000€)
Комментарии, по рейтингу, по дате