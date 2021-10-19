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Экономика
Энергия, затраченная на майнинг - изменение долей стран после выхода Китая из майнинга
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danilov 19 Октября 2021 в 12:16:10
… и взлёт Казахстана!


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  NBE 19.10.2021 в 13:11:25   # 785381
Майнинг такого объема недоступен простым майнерам-казахстанцам, это же сколько техники и электричества, думаю кто то в Казахстане сверху из элит курирует. Как всегда, элита будет богатеть, а мы будем с перебоями электричества сидеть. А правительство с закрытыми глазами будет искать майнеров среди народа, как она ищет коррупционеров и воров казны среди народа, поискали бы у себя всех нашли бы...
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  alpha_portal 19.10.2021 в 13:54:06   # 785384
Ну я ж говорил же. Посмотрите на график КЗ. И чинушы кричат что света не хватает? Канечно и про АЭС пора думать, если крипту майнить. Манерами страна обросла, вот и не хватает света. А люди в селах теперь без света сидеть будут. Беспредел однако.
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  shlenchak 19.10.2021 в 16:01:16   # 785397
Блядь Китай ушёл на ноль осталось обвалить цену на крипту, чтобы все остались с носом)
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