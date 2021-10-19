Энергия, затраченная на майнинг - изменение долей стран после выхода Китая из майнинга

Майнинг такого объема недоступен простым майнерам-казахстанцам, это же сколько техники и электричества, думаю кто то в Казахстане сверху из элит курирует. Как всегда, элита будет богатеть, а мы будем с перебоями электричества сидеть. А правительство с закрытыми глазами будет искать майнеров среди народа, как она ищет коррупционеров и воров казны среди народа, поискали бы у себя всех нашли бы...
Ну я ж говорил же. Посмотрите на график КЗ. И чинушы кричат что света не хватает? Канечно и про АЭС пора думать, если крипту майнить. Манерами страна обросла, вот и не хватает света. А люди в селах теперь без света сидеть будут. Беспредел однако.