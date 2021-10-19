"Лукойл" купил у "Казмунайгаза" 49,99% в проекте Аль-Фараби

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danilov 19 Октября 2021 в 12:35:11
"В октябре 2021 года мы завершили сделку с казахстанской национальной нефтегазовой компанией "Казмунайгаз" по приобретению 49,99% доли в морском проекте Аль-Фараби (ранее I-P-2). Оператором проекта является "Аль-Фараби Оперейтинг" (совместное предприятие с "Казмунайгазом")", - говорится в документе.
Президент "Лукойла" Вагит Алекперов и председатель правления "Казмунайгаза" Алик Айдарбаев в июне на Петербургском международном экономическом форуме подписали договор купли-продажи 49,99%-ной доли участия в уставном капитале компании "Аль-Фараби Оперейтинг".
Участок Аль-Фараби расположен в казахстанском секторе Каспийского моря и примыкает к участку месторождения Женис. Глубина воды в пределах Аль-Фараби составляет 150-500 метров, расстояние до берега - 100-130 километров, площадь - свыше 6 тысяч квадратных километров. Акватория участка свободна от льда в течение всего года.
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