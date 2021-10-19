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Экономика
"Лукойл" купил у "Казмунайгаза" 49,99% в проекте Аль-Фараби
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danilov 19 Октября 2021 в 12:35:11
"Лукойл" ранее в октябре завершил приобретение у казахского "Казмунайгаза" 49,99%-ной доли в проекте Аль-Фараби на каспийском шельфе, следует из проспекта к евробондам российской компании.

"В октябре 2021 года мы завершили сделку с казахстанской национальной нефтегазовой компанией "Казмунайгаз" по приобретению 49,99% доли в морском проекте Аль-Фараби (ранее I-P-2). Оператором проекта является "Аль-Фараби Оперейтинг" (совместное предприятие с "Казмунайгазом")", - говорится в документе.

Президент "Лукойла" Вагит Алекперов и председатель правления "Казмунайгаза" Алик Айдарбаев в июне на Петербургском международном экономическом форуме подписали договор купли-продажи 49,99%-ной доли участия в уставном капитале компании "Аль-Фараби Оперейтинг".

Участок Аль-Фараби расположен в казахстанском секторе Каспийского моря и примыкает к участку месторождения Женис. Глубина воды в пределах Аль-Фараби составляет 150-500 метров, расстояние до берега - 100-130 километров, площадь - свыше 6 тысяч квадратных километров. Акватория участка свободна от льда в течение всего года.
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  Маке0912 19.10.2021 в 12:48:35   # 785380
Уже всё почти продали в разных сферах. Сами ничего не можем.
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  troll 19.10.2021 в 14:07:01   # 785387
я уже писал про вхождение российского капитала в рк. дележка идет полным ходом. дальше рамсы с чайной
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