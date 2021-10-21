Путин заявил об угрозе роста цен на продукты в России из-за цен на газ

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walker 21 Октября 2021 в 13:57:02
На совещании с правительством президент Владимир Путин предупредил об отрицательных для российской экономики последствиях роста цен на газ. Президент поручил правительству не просто отслеживать ситуацию, а заранее разрабатывать необходимые меры, чтобы предотвратить ее негативное влияние на россиян, в частности рост цен на продукты питания.
Путин разбил угрозы на три блока. Первый связан с падением производства в Европе удобрений из-за высокой цены на газ и приостановки работы некоторых предприятий, что может привести к дефициту, о чем на совещании рассказал вице-премьер Александр Новак.
«Как только цены на те же удобрения, производимые на основе газа, будут расти — а они уже растут, предприятия-то закрываются, — возникнет соблазн и у наших производителей реализовывать все по высоким ценам», — сказал президент. По его словам, это грозит новым витком роста цен на продовольствие.
rbk.ru
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