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Экономика
Путин заявил об угрозе роста цен на продукты в России из-за цен на газ
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walker 21 Октября 2021 в 13:57:02
Рост цен на газ привел к остановке некоторых зарубежных производителей удобрений, цены на них вырастут, и отечественные производители захотят продавать удобрения дороже, что чревато ростом цен на продовольствие, предупредил Путин.

На совещании с правительством президент Владимир Путин предупредил об отрицательных для российской экономики последствиях роста цен на газ. Президент поручил правительству не просто отслеживать ситуацию, а заранее разрабатывать необходимые меры, чтобы предотвратить ее негативное влияние на россиян, в частности рост цен на продукты питания.

Путин разбил угрозы на три блока. Первый связан с падением производства в Европе удобрений из-за высокой цены на газ и приостановки работы некоторых предприятий, что может привести к дефициту, о чем на совещании рассказал вице-премьер Александр Новак.

«Как только цены на те же удобрения, производимые на основе газа, будут расти — а они уже растут, предприятия-то закрываются, — возникнет соблазн и у наших производителей реализовывать все по высоким ценам», — сказал президент. По его словам, это грозит новым витком роста цен на продовольствие.

rbk.ru
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