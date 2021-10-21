"Как бы мы ни пытались решить, тенденция налицо", - Токаев о росте цен на продукты

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danilov 21 Октября 2021 в 14:46:54
Комментарии, по рейтингу, по дате
Рулон Обоев 21.10.2021 в 14:53:22 # 785465
"Этой проблемой нам нужно очень серьезно заниматься. Я поставил задачу перед правительством, перед новым министром сельского хозяйства", - сказал Президент."
Ну это и ежу понятно. Только не понятно как решать будем.
KapitanNemo 21.10.2021 в 17:20:34 # 785472
Самообманываться сколько еще будут?
Про плавающий курс, которые регулируется свободным рынком - я в сказки давно не верю.