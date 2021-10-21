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Экономика
"Как бы мы ни пытались решить, тенденция налицо", - Токаев о росте цен на продукты
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danilov 21 Октября 2021 в 14:46:54
"Что касается нашей страны, то резкое повышение цен на продовольствие – это следствие системных вопросов. Как бы мы в оперативном плане эти вопросы ни пытались решить, тем не менее тенденция налицо. Нам нужно системное решение данной проблемы. Мы импортируем значительную часть нашего продовольствия, хотя по объему субсидий сельское хозяйство бьет все рекорды. Другие страны не знают, что такое субсидии. Во всяком случае, в таком объеме. Где-то мы разбаловали людей, где-то - упустили из виду факты коррупции. Этой проблемой нам нужно очень серьезно заниматься. Я поставил задачу перед правительством, перед новым министром сельского хозяйства", - сказал Президент во время рабочей поездки в Карагандинскую область.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рулон Обоев 21.10.2021 в 14:53:22   # 785465

"Этой проблемой нам нужно очень серьезно заниматься. Я поставил задачу перед правительством, перед новым министром сельского хозяйства", - сказал Президент."

Ну это и ежу понятно. Только не понятно как решать будем.
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  bolatbol 21.10.2021 в 16:10:16   # 785467
Правительству надо напомнить, что есть где-то в мире чудодейственное дерево, на ветки которого тысячи паломников привязывают ленточки и их мечты сбываются. Правительство, депутаты, сам Президент должны найти его и все вместе повязать ленточки за снижение цен на продукты. И назавтра случится ЧУДО.
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  vvka 21.10.2021 в 16:37:49   # 785470
Нелегитимные, тупые импотенты ничего не могут решить вообще. Идите нахуй, уроды. Дайте Джону Голту решить все вопросы. Идите нахуй!
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  KapitanNemo 21.10.2021 в 17:20:34   # 785472
Наипали самих себя
Самообманываться сколько еще будут?
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  NBE 21.10.2021 в 19:45:24   # 785478
Нельзя при свободном курсе держать цены, точнее не получится. А фиксировать курс это убыток нефтяным и другим компаниям, занимающиеся добычей полезных ископаемых. Им нужно чтобы курс тенге был минимальный, тогда все расходы (они все в тенге) будут минимальный, а доход максимальный. А так как часть этих компании принадлежат нашей элите, (остальное зарубежной), то тенге всегда будет падать, из этого выходит что инфляция будет всегда, а пенсионные накопления курам на смех.
Про плавающий курс, которые регулируется свободным рынком - я в сказки давно не верю.
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