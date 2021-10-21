Америка избавляется от среднего класса

Пока толстый сохнет, худой сдохнет!худые это мы, так что не радуемся раньше времени.
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danilov 21 Октября 2021 в 16:26:04
Нужно сказать, что показатель средней зарплаты используется Администрацией социального обеспечения Штатов для расчета соответствующего индекса (AWI — average wage index), на основании которого индексируется ранее полученная работником зарплата для расчета пенсий по возрасту, потере кормильца и инвалидности, рассчитывается максимальный уровень зарплаты, с которого удерживаются социальные взносы, и так далее. То есть это не "отфонарный" показатель, а базовый для системы социального обеспечения США.
Выяснилось, что общая сумма выплаченных в Соединенных Штатах зарплат (в них, правда, включены чаевые и прочие подобные доходы, получаемые в прямой связи с рабочим местом) в 2020 году составила 8,9 триллиона долларов, а получали ее 167,6 миллиона работников. При этом средняя зарплата выросла по сравнению с прошлым годом на 2,8% и достигла 53,4 тысячи долларов в год, или 4448,5 доллара в месяц. Правда, все это до уплаты налогов, социальных взносов и всяческих страховок (не говоря уж о налоге на недвижимость, например), которые в США составляют изрядную часть доходов. Тем не менее на фоне официальной инфляции за год на уровне 1,4% выглядит все вроде бы очень позитивно.
И уж тем более такая зарплата выглядит впечатляюще на фоне большинства других стран. Но надо понимать, что это номинальные значения, а доллар имеет разную покупательную способность в разных странах. Стоит к тому же повториться, что речь идет о зарплатах до уплаты разных обязательных платежей: после них разрыв станет еще меньше. Кстати, средние зарплаты в ряде европейских стран — Дании, Швейцарии, Норвегии, Австрии, Германии — в номинальном выражении выше, чем в США. Но опять же налоги в этих странах, как правило, выше, а купить на доллар можно в большинстве случаев меньше, чем в Штатах.
Но важнее другое: по обнародованным данным, 71% работавших в прошлом году, а это ни много ни мало 119 миллионов человек, получали зарплату ниже средней.
Еще показательнее то, что 50% американских работников заработали в прошлом году 34,6 тысячи долларов или меньше. То есть медианная "грязная" зарплата в стране составила лишь 2883 доллара в месяц, а половина людей зарабатывала меньше этого. Каждый третий работающий американец получал в 2020 году в среднем в месяц меньше 1666 долларов, что в американских условиях означает беспросветную бедность. В то же время каждый пятый зарабатывал за месяц менее 833 долларов, что равносильно нищете. А "грязную" зарплату от десяти тысяч долларов в месяц получают лишь 7,5% работающих американцев.
Да, разумеется, в США существует большое количество программ социальной помощи, а 2020 год вообще ознаменовался невероятным количеством раздач так называемых вертолетных денег — выплат со стороны государства ни за что, которые были призваны поддержать падающий спрос во время пандемии. Так что большинство даже самых бедных американцев, за исключением разве что асоциальных элементов, не сталкивается с угрозой умереть от голода. Однако в целом и для экономики, и для общества это сомнительное благо.
Но вернемся к проблеме медианной зарплаты. В 1990 году отношение медианной зарплаты к средней составляло 72,1%, после чего стало неуклонно снижаться. В 2020 году это соотношение составляет уже 64,8%. Для Америки столь заметное падение отношения медианной зарплаты к средней означает не только углубление разрыва в доходах теперь уже и между наемными работниками и не только увеличение доли бедных среди них. Это еще и прямое свидетельство постепенного исчезновения широкой прослойки среднего класса, на которую опиралось американское государство и общество со времен Второй мировой войны. И которая, кстати, была ярким и умело продвигаемым во всем мире примером превосходства американского образа жизни.
https://ria.ru/20211020/amerika-1755272244.html
Все эти средние классы нужны были западным жирным котам только пока существовал СССР. Чтобы нерабыдло не подумывало, а не учинить ли такой же кунштюк с экспроприацией экспроприаторов.
Теперь же смысла в существовании среднего класса больше нет, латиноамериканская модель с одним процентом богатеев, тремя процентами хорошо оплачиваемой обслуги и полной нищетой всех остальных (тем более, что мозги промывать сейчас умеют хорошо) похоже стала целью реальных хозяев.
К тому же, перестало хватать ништяков на то, чтоб десятки миллионов, не производящих продающийся продукт, хорошо жили. Вот, их и сокращают.. ничего личного, бузинес.