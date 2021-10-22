Россия и Казахстан обсудили возможность поставок газа на восток республики

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danilov 22 Октября 2021 в 14:38:47
"Обсуждалась возможность организации поставок природного газа с приграничных территорий Российской Федерации для восточной части Казахстана", - отмечается в сообщении.
Власти Казахстана ранее прорабатывали с российской стороной вопрос строительства газопровода от Барнаула до Усть-Каменогорска для газификации Восточно-Казахстанской области, что позволит провести газ для 2,1 млн человек из этого региона. Объем потребления газа оценивался на уровне 2,3 млрд куб. м в год.
ТАСС
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