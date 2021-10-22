 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Россия и Казахстан обсудили возможность поставок газа на восток республики
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 22 Октября 2021 в 14:38:47
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев обсудили возможность поставок газа на восток Казахстана, сообщается на сайте правительства РФ по итогам встречи.

"Обсуждалась возможность организации поставок природного газа с приграничных территорий Российской Федерации для восточной части Казахстана", - отмечается в сообщении.

Власти Казахстана ранее прорабатывали с российской стороной вопрос строительства газопровода от Барнаула до Усть-Каменогорска для газификации Восточно-Казахстанской области, что позволит провести газ для 2,1 млн человек из этого региона. Объем потребления газа оценивался на уровне 2,3 млрд куб. м в год.

ТАСС
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь