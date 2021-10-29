Налог для богатых. Богатые против

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danilov 28 Октября 2021 в 21:28:12
По словам бывшего лидера США, в случае если налог будет введен, американские миллиардеры предпочтут уехать в другую страну.
"Я знаю все эти страны с мудрым руководством, и они в восторге от того, что радикально левые маньяки делают в Конгрессе США", - отметил Трамп.
При этом он задался вопросом о том, сможет ли он вновь претендовать на выдвижение кандидатом в президенты, если этот налог будет введен. "Думаю, что я выстою, но многие - нет".
Маск раскритиковал налог на миллиардеров, который предлагают ввести в США. Предприниматель подчеркнул, что $50 млрд, которые хотят у него изъять, нужны для отправки людей на Марс
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Когда будет срублено последнее дерево, когда будет отравлена последняя река, когда будет поймана последняя птица, – только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть.