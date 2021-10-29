 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Налог для богатых. Богатые против
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 28 Октября 2021 в 21:28:12
ТРАМП ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ВВЕДЕНИЯ В США НАЛОГА ДЛЯ МИЛЛИАРДЕРОВ
По словам бывшего лидера США, в случае если налог будет введен, американские миллиардеры предпочтут уехать в другую страну.
"Я знаю все эти страны с мудрым руководством, и они в восторге от того, что радикально левые маньяки делают в Конгрессе США", - отметил Трамп.
При этом он задался вопросом о том, сможет ли он вновь претендовать на выдвижение кандидатом в президенты, если этот налог будет введен. "Думаю, что я выстою, но многие - нет".

Маск раскритиковал налог на миллиардеров, который предлагают ввести в США. Предприниматель подчеркнул, что $50 млрд, которые хотят у него изъять, нужны для отправки людей на Марс
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 29.10.2021 в 00:04:57   # 785733
ну еще бы, кто бы сомневался, поэтому поднимать ставки налогов надо всем сразу
поощрить | покарать
  Dimmon 29.10.2021 в 00:14:34   # 785736
Quote:
Когда будет срублено последнее дерево, когда будет отравлена последняя река, когда будет поймана последняя птица, – только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть.
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь