Заграница нам поможет

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danilov 28 Октября 2021 в 21:29:46
"Интер РАО" рассматривает возможность начала коммерческих поставок электроэнергии в Казахстан на фоне прогнозируемого энергодефицита в стране, сообщила врио главы блока трейдинга "Интер РАО" Александра Панина.
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Nafis
28.10.2021 в 21:39:30
# 785729
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