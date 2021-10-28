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Экономика
Заграница нам поможет
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danilov 28 Октября 2021 в 21:29:46
"Интер РАО" рассматривает возможность начала коммерческих поставок электроэнергии в Казахстан на фоне прогнозируемого энергодефицита в стране, сообщила врио главы блока трейдинга "Интер РАО" Александра Панина.
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  Nafis 28.10.2021 в 21:39:30   # 785729
Зачем нам аэс?
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