Цены на новые машины в 2014 году

Всё верно. В 2014 доллар был 188. Вырос в 2.3 раза - 430.

Гранта была от 1.5 млн, сейчас от 3 700.

Так должно вырасти всё. Просто техника и машины сделали это первыми

Quote:ток "долларывые" цены остаются стабильные,история доказывала не разв этом году пострадали и держатели долларов но в следующем все выровняется,