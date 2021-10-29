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Экономика
Цены на новые машины в 2014 году
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danilov 29 Октября 2021 в 21:36:07
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 29.10.2021 в 23:03:31   # 785756
Жизнь с каждым днем становится хуже.
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  quny 29.10.2021 в 23:32:38   # 785763
Всё верно. В 2014 доллар был 188. Вырос в 2.3 раза - 430.
Гранта была от 1.5 млн, сейчас от 3 700.
Так должно вырасти всё. Просто техника и машины сделали это первыми. Но, с другой стороны, пока цены на всё не станут такими, в этих же пропорциях, не вырастут и доходы населения. Ибо не сч чего. А вот насколько затянется это вот выравнивание - это большой вопрос...

Цитата: старик от 29.10.2021 17:03:31
Жизнь с каждым днем становится хуже.
- есть еще куда падать до дна, к сожалению. 300 баксов - уже отличная зарплата, как было в 90-х, до такого еще не докатились.
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  Dimmon 29.10.2021 в 23:36:10   # 785765
Quote:
Всё верно. В 2014 доллар был 188. Вырос в 2.3 раза - 430.
Гранта была от 1.5 млн, сейчас от 3 700.
Так должно вырасти всё. Просто техника и машины сделали это первыми

ток "долларывые" цены остаются стабильные,история доказывала не раз
в этом году пострадали и держатели долларов но в следующем все выровняется,
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  Dimmon 29.10.2021 в 23:37:36   # 785766
рекоммендую продавать старые авто на текущем "переоцененном" рынке, когда в салонах снова появятся новые автомобили бушки упадут в цене
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  Васяй 30.10.2021 в 00:02:13   # 785771
Цитата: Dimmon от 29.10.2021 17:36:10
Quote:
Всё верно. В 2014 доллар был 188. Вырос в 2.3 раза - 430.
Гранта была от 1.5 млн, сейчас от 3 700.
Так должно вырасти всё. Просто техника и машины сделали это первыми

ток "долларывые" цены остаются стабильные,история доказывала не раз
в этом году пострадали и держатели долларов но в следующем все выровняется,
Помему как раз с пятницы начинает выравниваться!
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  Absolute 30.10.2021 в 02:07:28   # 785775
Цитата: старик от 29.10.2021 17:03:31
Жизнь с каждым днем становится хуже.

Потому что никто ничего не делает для её улучшения. Ну почти никто, большая часть пассивная масса потребителей с избитой психологии рабов.

Естественный процесс. Человеческий порог исчерпывается. Нужны новые, качественно выше решения.

И все это стоит за композитными материалами. Кто овладеет ИИ полностью в ближайшие 20 лет. Будет владеть миром.
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