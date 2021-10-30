Насколько выгоден криптомайнинг экономике Казахстана

Насколько выгоден криптомайнинг экономике КазахстанаИА Тотал КазахстанБорьба с нелегальным майнингом — ключ к энергетической безопасности Казахстана.Национальная ассоциация блокчейн и индустрии дата-центров включает в себя крупные компании Казахстана, что соответствует примерно 70% рынка индустриального цифрового майнинга страны, сообщает Forbes.Так, согласно отчету, АО «KEGOC» получает от майнеров 13 миллиардов тенге в год за транспортировку электроэнергии по своим сетям и за услуги ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке ВИЭ».«Цифра в 98 миллиардов тенге — это лишь экономический эффект от компаний, занимающихся майнинговой деятельностью официально. Если брать в расчет «серых» майнеров, то эту цифру смело можно умножить на два. Так, по имеющимся данным, мы говорим еще о 500 МВт электроэнергии, потраченных «втемную», — пояснил председатель ассоциации Алан Дорджиев.По прогнозам экспертов, легальный майнинг в ближайшие пять лет может дать стране более 1,5 миллиарда долларов поступлений в экономику. Потенциальные налоги составят более 300 миллионов долларов.«Если говорить только о «белых» игроках рынка, то дата-центры получают за свои услуги порядка 310 миллионов долларов в год, 200 миллионов долларов из которых идут на покупку электроэнергии у государства. Это порядка 85 миллиардов тенге по текущему курсу и эквивалент добычи и перевозки 1,2 миллиона тонн угля», — озвучил цифры Дорджиев.Для улучшения борьбы с возможным возникновением дефицита электроэнергии в Казахстане члены ассоциации разработали и вынесли в качестве предложения эффективные решения ликвидации данной проблемы.Причем, согласно анализу энергетического сектора, проведенному качественной экспертизой ассоциации, альтернативные способы борьбы с дефицитом сократят потребление электроэнергии для цифрового майнинга более чем на 35% по всей стране.Альтернативные меры были представлены ассоциацией после резонансного заявления Министерства энергетики РК. В октябре 2021 года был представлен проект приказа «О некоторых вопросах электроустановок потребителей, осуществляющих деятельность по цифровому майнингу», который привел ко множеству дискуссий в СМИ и социальных медиа.Также с открытием криптобирж и введением налога на транзакции поступления в бюджет в течение пяти лет составят 400 миллионов долларов.«Ограничения рынка криптомайнинга по объему потребляемой электроэнергии не только сведут на нет многолетние усилия по привлечению иностранных инвесторов, но и скажутся на фактическом притоке денег в экономику Казахстана», — резюмировал Дорджиев.Ассоциация назвала борьбу с нелегальным майнингом ключом к энергетической безопасности Казахстана.Ранее Total.kz писал, что Казахстан не справляется с наплывом майнеров.