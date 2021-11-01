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Экономика
В 2021 году в Туркестанскую область вложено денег почти столько же, сколько во все 16 регионов Казахстана
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danilov 01 Ноября 2021 в 12:54:34
За последние два года в Туркестанскую область был вложен беспрецедентный объём инвестиций, передает finprom.kz.

По итогам девяти месяцев 2021 года капиталовложения достигли 80,8 млрд тг, в то время как в остальных 16 регионах страны инвестиции суммарно составили 86 млрд тг. Фактически инвестиции всего в один регион практически сравнимы с капвложениями во все остальные регионы страны, включая мегаполисы и курортные зоны.

Тем не менее, Туркестанская область заметно уступает многим регионам страны по результатам деятельности. Так, к примеру, по итогам первого полугодия текущего года лидерами по обслуживанию посетителей местами размещения по внутреннему туризму стали Алматы (447,2 тыс. человек), Нур-Султан (289,5 тыс. человек) и Алматинская область (165,9 тыс. человек).

При этом Туркестанская область заняла лишь 9-е место: за отчётный период местами размещения было обслужено всего 94,7 тыс. посетителей.

Что касается иностранных туристов, то за 6 месяцев текущего года местами размещения было обслужено всего 870 человек - это один из худших показателей в стране.

В сравнении с Алматы - было обслужено 54,2 тыс. иностранцев, в Нур-Султане - 34,9 тыс., Костанайской области - 5,5 тыс.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  vvka 01.11.2021 в 13:18:59   # 785829
Да уж...И все молчат. Мумия строит себе саркофаг - и все молчат.
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  alpha_portal 01.11.2021 в 14:05:09   # 785830
По корманам все разошлось. Че непонятного. Слипили хрень полную, сделали цены выше облака и че хотят? Разрушили всю историю и построили атракционы. Вот и все. Иностранцы едут и просят показать созранившиеся до наших дней поселения, старые дома которые веками стоят... а нету их. Все бульдозером закатали и бетоном залили. Идиотизм да и только. Это провальная программа изначально. Все подкинулись в Туркестан, не ради идеи, а потому что там баблом запахло. Растащили кто, сколько унес а в итоге для чего? Для кого? Все через одно место.
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  Konstant 01.11.2021 в 16:39:01   # 785831
Остановки опять меняют филармония и еще
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