В 2021 году в Туркестанскую область вложено денег почти столько же, сколько во все 16 регионов Казахстана

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danilov 01 Ноября 2021 в 12:54:34
По итогам девяти месяцев 2021 года капиталовложения достигли 80,8 млрд тг, в то время как в остальных 16 регионах страны инвестиции суммарно составили 86 млрд тг. Фактически инвестиции всего в один регион практически сравнимы с капвложениями во все остальные регионы страны, включая мегаполисы и курортные зоны.
Тем не менее, Туркестанская область заметно уступает многим регионам страны по результатам деятельности. Так, к примеру, по итогам первого полугодия текущего года лидерами по обслуживанию посетителей местами размещения по внутреннему туризму стали Алматы (447,2 тыс. человек), Нур-Султан (289,5 тыс. человек) и Алматинская область (165,9 тыс. человек).
При этом Туркестанская область заняла лишь 9-е место: за отчётный период местами размещения было обслужено всего 94,7 тыс. посетителей.
Что касается иностранных туристов, то за 6 месяцев текущего года местами размещения было обслужено всего 870 человек - это один из худших показателей в стране.
В сравнении с Алматы - было обслужено 54,2 тыс. иностранцев, в Нур-Султане - 34,9 тыс., Костанайской области - 5,5 тыс.
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alpha_portal 01.11.2021 в 14:05:09 # 785830