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Экономика
Инфляция в Казахстане с начала года составила 7%
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danilov 02 Ноября 2021 в 12:38:08
Инфляция в Казахстане с начала года (октябрь 2021 года к декабрю 2020 года) составила 7%, годовая – 8,9% (октябрь 2021 года к октябрю 2020 года), а за месяц – 0,7% (октябрь 2021 года к сентябрю 2021 года), сообщается на сайте бюро национальной статистики.

С начала года цены на продовольственные товары выросли на 8,2%, непродовольственные – 6,8%, платные услуги – 5,6%.

Цены на продовольственные товары за месяц повысились на 0,7%, непродовольственные – на 1%, платные услуги – на 0,5%.

В частности, повышение цен отмечено на яйца 7,2%, овощи свежие – на 5,5%, сахар-песок, мясо птицы – по 1,4%, картофель – на 1,2%, хлеб – на 0,7%, молоко пастеризованное – на 0,6%, кефир, свинину, крупу гречневую – по 0,5%, колбасные, макаронные изделия, муку – по 0,4%. Снижение цен зафиксировано на фрукты свежие на 1,5%.

Прирост цен на автомобили составил 3,4%, бытовые товары – 1,1%, одежду и обувь, фармацевтическую продукцию – по 0,4%. Дизельное топливо летнее подорожало на 16,6%, газ сжиженный в баллонах – на 6,4%, дрова – на 2,6%, уголь каменный – на 2%, бензин – на 0,9%.

Уровень цен на услуги общественного питания, посещения бани вырос по 1%, здравоохранения – на 0,5%, парикмахерских и салонов красоты – на 0,4%. Оплата за аренду жилья повысилась на 1,1%. Проезд в междугороднем автобусе подорожал на 0,8%, в такси – на 0,6%, а на воздушном пассажирском транспорте подешевел на 2,4%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на электроэнергию повысились на 1,1%, горячую воду – на 0,2%, а на центральное отопление снизились на 0,4%.

https://vlast.kz/novosti/47288-inflacia-v-kazahstane-s-nacala-goda-sostavila-7.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Panasonic 02.11.2021 в 13:18:26   # 785856
Пиздеж. Минимум 20-25%.
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  alpha_portal 02.11.2021 в 13:21:07   # 785857
Ну канечно, канечно. И живем мы счастливо с зарплатами 600тысяч базару нет
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  гримм 02.11.2021 в 13:54:50   # 785858
Quote:
Дизельное топливо летнее подорожало на 16,6%


вначале года стоило 177тг сейчас 230 разница около 50тг а это пропорция начальной школы и выходит 28,24858757062147 %
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  Васяй 02.11.2021 в 15:04:17   # 785860
У государства своя инфляция,у товаров и услуг своя!
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  Panasonic 02.11.2021 в 15:08:09   # 785862
Цитата: Васяй от 02.11.2021 09:04:17
У государства своя инфляция,у товаров и услуг своя!

И видимо живут они в разных вселенных.
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  KapitanNemo 02.11.2021 в 16:37:03   # 785863
Государство - это институт принуждения и насилия в руках правящего класса.

В данный момент, правящий класс - финансово олигархический.

Сказали, что хорошо живёте, значит должны в это верить и благодарить.
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