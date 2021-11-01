Созданная по мотивам "Игры в кальмара" криптовалюта рухнула с рекордных показателей до нуля

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danilov 02 Ноября 2021 в 19:19:07
Созданная для проекта по мотивам сериала "Игра в кальмара" криптовалюта Squid Game упала в цене практически до нуля. Ранее она достигла рекордных 2,86 тысячи долларов, следует из данных портала CoinMarketCap.
Стоимость криптовалюты за сутки упала на 99,99% до 0,0007926 доллара. Gizmodo отмечает, что такое резкое падение случается, когда создатели криптовалюты резко обналичивают токены. 29 октября Squid подорожал на 3380% – до 3,5 доллара. Тогда же Coinmarketcap предупредил, что держатели токена не могут его продать. Это явный признак аферы, отмечает издание.
Криптовалюта была запущена для онлайн-соревнований по мотивам сериала "Игра в кальмара". Для участия в каждом из шести раундов игроки должны были заплатить определённое количество токенов. В каждой игре установлена разная плата за вход – например, для первой требуется 456 Squid, для второй – 1000 Squid и так далее.
Криптопроект Squid Game появился относительно быстро. Фактически он был зарегистрирован на CoinMarketCap 26 октября. Игру планировали запустить в ноябре. Ожидалось, что разработчики получат 10% собранных средств, победители игры – 90%.
На данный момент сайт и соцсети проекта недоступны. Владельцы криптовалюты сообщили о невозможности продажи токена на специальной бирже Pancakeswap. Twitter пометил аккаунты, предположительно связанные с токеном, как подозрительные и ограничил их действия.
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