Более чем на 4% сократился Национальный фонд Казахстана за октябрь

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danilov 02 Ноября 2021 в 19:39:10
Средства Нацфонда на начало отчетного октября 2021 года составляли Т28,2 трлн, на конец октября – Т27 трлн, следует из отчета о поступлениях и использовании Национального фонда на 1 ноября 2021 года, опубликованного минфином во вторник.
Таким образом, за октябрь средства Нацфонда сократились на 4,2%.
Согласно отчету, поступления в Нацфонд за месяц составили Т2,7 трлн, использование средств – Т3,8 трлн.
Причем, самая крупная статья поступлений – прямые налоги от организаций нефтяного сектора, за исключением налогов, зачисляемых в местные бюджеты, – Т1,6 трлн, самая крупная статья расходов – гарантированные трансферты – Т2,4 трлн.
КазТАГ
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