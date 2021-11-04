Россия на полгода ограничивает экспорт азотных и сложных азотосодержащих удобрений
danilov 04 Ноября 2021 в 13:14:17
«Рост цен на природный газ вызвал негативные последствия на мировых рынках, что может транслироваться и на Россию. Правительство приняло ряд мер. Сегодня рассмотрим еще одну. В структуре производства минеральных азотных удобрений существенную часть занимает цена газа. За рубежом профильные предприятия даже закрываются. Чтобы не допустить дефицита на нашем внутреннем рынке и повышения цен продовольствия, Правительство временно на пол года вводит ограничение на вывоз азотных и сложных азотосодержащих удобрений», - Мишустин.