 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Россия на полгода ограничивает экспорт азотных и сложных азотосодержащих удобрений
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 04 Ноября 2021 в 13:14:17
«Рост цен на природный газ вызвал негативные последствия на мировых рынках, что может транслироваться и на Россию. Правительство приняло ряд мер. Сегодня рассмотрим еще одну. В структуре производства минеральных азотных удобрений существенную часть занимает цена газа. За рубежом профильные предприятия даже закрываются. Чтобы не допустить дефицита на нашем внутреннем рынке и повышения цен продовольствия, Правительство временно на пол года вводит ограничение на вывоз азотных и сложных азотосодержащих удобрений», - Мишустин.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 04.11.2021 в 14:30:04   # 785928
Ну вот, теперь Россия будет виновата ещё и в скачке цен на продовольствие.
поощрить (2) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь