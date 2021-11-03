Токаев требует удержать инфляцию в пределах 8,5%

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danilov 04 Ноября 2021 в 16:33:17
«В текущем году цены на социально значимые продтовары выросли на 10,4%. По итогам 9 месяцев общий [годовой] рост инфляции составил 8,9%. ... По моему поручению созданы региональные комиссии по расследованию посреднических схем. Результатов не видит ни президент, ни граждане», - сказал Токаев в четверг в ходе совещания в Экибастузе по развитию моногородов.
Он потребовал от администрации президента разобраться в ситуации и доложить ему результаты в недельный срок.
«Теперь уже очевидно, что под давлением роста цен на продтовары инфляция выйдет за верхний уровень 6%. Поручаю правительству и Национальному банку сохранить инфляцию в пределах 8,5%», - сказал президент.
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