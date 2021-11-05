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danilov 04 Ноября 2021 в 21:37:44
- инфляция растет быстрее, чем мы ожидали
- теперь высокая инфляция ожидается и в 2022г
- мы и никто из прогнозистов ФРС такого не ожидал
- у ФРС есть инструменты, мы готовы реагировать
Комментарии, по рейтингу, по дате
Сказали что: у нас выбор, стимулировать пока не восстановится баланс на рынке труда ценой инфляции, или перестать стимулирование в таком случае пострадает экономика что хуже скажется на всех.
Мы решили продолжить стимулирования и поэтому ожидаем роста инфляции
П. С. Выжимка из новостей