На Украине встало большинство энергоблоков ТЭС

"У нас 88 энергоблоков ТЭС, вырабатывающих электроэнергию, которой балансируют атомную энергетику. На сегодняшний день из 88 энергоблоков 37 функционируют, 51 не функционирует. Из них половина не работает по так называемой аварийной заявке. Это недостаток топлива. То есть они готовы, но не функционируют", — сказал парламентарий.