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Экономика
На Украине встало большинство энергоблоков ТЭС
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danilov 06 Ноября 2021 в 20:39:27
По состоянию на 4 ноября на Украине не работало более половины энергоблоков на тепловых электростанциях, об этом в эфире телеканала "Наш" заявил депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Иван Крулько.
Quote:
"У нас 88 энергоблоков ТЭС, вырабатывающих электроэнергию, которой балансируют атомную энергетику. На сегодняшний день из 88 энергоблоков 37 функционируют, 51 не функционирует. Из них половина не работает по так называемой аварийной заявке. Это недостаток топлива. То есть они готовы, но не функционируют", — сказал парламентарий.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  русо 06.11.2021 в 21:29:39   # 786023
Надо дружить Украинским политикам с братьями Россиянами. А они дружат с пиндосами. Сами виноваты
теперь пускай Вам помогают с газом и углем пиндосыO
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  KapitanNemo 06.11.2021 в 22:43:03   # 786029
Может амеры хотят довести укров до отчаянного состояния и бросить на русов?
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  Skype 06.11.2021 в 23:17:04   # 786031
Сча генерал мороз придет одно плохо кучка кабанов без мозга, тащит страну в пропасть

Где Сеня Яйценюх?? Оно ж патриот жопу рвал везде за мову и хероям слава. Но свалил в пиндосию, приютили шавку .
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