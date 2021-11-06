На Украине встало большинство энергоблоков ТЭС

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danilov 06 Ноября 2021 в 20:39:27
Quote:
"У нас 88 энергоблоков ТЭС, вырабатывающих электроэнергию, которой балансируют атомную энергетику. На сегодняшний день из 88 энергоблоков 37 функционируют, 51 не функционирует. Из них половина не работает по так называемой аварийной заявке. Это недостаток топлива. То есть они готовы, но не функционируют", — сказал парламентарий.
Комментарии, по рейтингу, по дате
теперь пускай Вам помогают с газом и углем пиндосыO
KapitanNemo 06.11.2021 в 22:43:03 # 786029
Где Сеня Яйценюх?? Оно ж патриот жопу рвал везде за мову и хероям слава. Но свалил в пиндосию, приютили шавку .