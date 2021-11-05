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Экономика
Турция оказалась на грани финансового краха из-за роста инфляции на 46,31 %
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danilov 06 Ноября 2021 в 22:14:22
Турецкий институт статистики предоставил данные, согласно которым рост инфляции в республике достиг 19,89 %. Но экономисты усомнились в правдивости этой информации. По их данным, индекс цен производителей свидетельствует о гораздо большем росте — 46,31 %.
Инфляция растёт на фоне снижения ключевой ставки и падения курса лиры. В государстве зафиксирован существенный рост цен на продукты, транспорт, жилье и энергоносители.
В Турции появились все факторы для экономического кризиса. Это подтверждает доходность кредитных дефолтных свопов — они показывают вероятность несостоятельности в 7,4 % на протяжении 5 лет. Специалисты утверждают, что для крупной экономики это слишком большая цифра.
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