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Экономика
В инфляции в Казахстане виноват рост зарплат
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danilov 10 Ноября 2021 в 12:47:32
«Рост заработных плат» в Казахстане влияет на инфляцию, утверждает председатель Национального банка Ерболат Досаев.

«На фоне роста зарплат индекс себестоимости услуг вырос с июля 2020 года с 49 до 67. Восстановление деловой активности и рост заработных плат с учетом высокой доли оплаты труда в себестоимости услуг (50%) создают дополнительное давление на инфляцию», - сказал Досаев на заседании правительства в среду.

Он утверждает, что в ряде отраслей наблюдается рост зарплат при сокращении рабочих мест пятый месяц подряд. Сотрудники увольняются в поисках более комфортных условий труда и высокой заработной платы.

В Казахстане индекс деловой активности в октябре 2021 года перешел в положительную зону, составив 50,1, что повлияло на спрос на рабочую силу, который растет быстрее предложения, отражаясь в росте вакансий на 49% за первое полугодие 2021 года, добавил Досаев.
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  vvka 10.11.2021 в 13:24:56   # 786205
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  Васяй 10.11.2021 в 13:27:48   # 786206
Вот тебе раз!А мы то голову ломали...
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