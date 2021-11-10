В инфляции в Казахстане виноват рост зарплат

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 10 Ноября 2021 в 12:47:32
«На фоне роста зарплат индекс себестоимости услуг вырос с июля 2020 года с 49 до 67. Восстановление деловой активности и рост заработных плат с учетом высокой доли оплаты труда в себестоимости услуг (50%) создают дополнительное давление на инфляцию», - сказал Досаев на заседании правительства в среду.
Он утверждает, что в ряде отраслей наблюдается рост зарплат при сокращении рабочих мест пятый месяц подряд. Сотрудники увольняются в поисках более комфортных условий труда и высокой заработной платы.
В Казахстане индекс деловой активности в октябре 2021 года перешел в положительную зону, составив 50,1, что повлияло на спрос на рабочую силу, который растет быстрее предложения, отражаясь в росте вакансий на 49% за первое полугодие 2021 года, добавил Досаев.
Комментарии, по рейтингу, по дате