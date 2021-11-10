Третий блок Жамбылской ГРЭС обещают включить для решения проблемы энергодефицита

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danilov 10 Ноября 2021 в 19:32:29
«Потребление электроэнергии в энергодефицитной Южной зоне Единой электроэнергетической системы (ЕЭС) Казахстана выросло в текущем году на 12%. В связи с ростом потребления происходит перегруз транзита 500 кВ АО «KEGOC» в направлении Север-Юг, разбалансировка генерации и потребления электрической энергии. Потребление оказывается больше, чем есть возможность выработки электроэнергии. В этой связи вводятся в эксплуатацию резервы от Жамбылской ГРЭС», - говорится в распространенном в среду сообщении по итогам выездного совещания в Жамбылской области.
Как отмечается, руководство Жамбылской ГРЭС доложило министру энергетики Магзуму Мирзагалиеву о технической готовности подключить 10 ноября в работу третий блок с увеличением генерации электрической энергии.
«Министр энергетики поручил АО «КЕГОК», энергопередающим и энергоснабжающим организациям совместно с комитетом атомного и энергетического надзора и контроля (КАЭНК) провести до конца недели анализ и принять все необходимые меры по обеспечению бытовых потребителей бесперебойным электроснабжением. Вместе с тем, министр поставил задачу приступить к восстановлению 4 и 5 блоков Жамбылской ГРЭС, что позволило бы увеличить генерацию электроэнергии в будущем. По итогам совещания глава ведомства поручил АО «KEGOC» ежесуточно предоставлять информацию о потребителях и объемах распределенной между ними электроэнергии. Энергопередающим компаниям поручено провести соответствующую работу по фактам перебора энергопотребления в том числе по выявлению «серых» майнеров», - сказано в сообщении.
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