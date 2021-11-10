KEGOC обвинил «Шыгысэнерготрейд» в сверхнормативном потреблении мощности в ВКО

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danilov 10 Ноября 2021 в 19:33:34
«ТОО «Шыгысэнерготрейд», обеспечивающее электроэнергией Восточно-Казастанскую область, допускает сверхнормативное потребление мощности (до 110 МВт, при допустимом значении 30 МВт).
В целях исключения сверхпланового потребления электрической энергии и мощности, не предусмотренного заключенными контрактами, AO «KEGOC» дал команду АО «ОЭСК» (бывшее АО «ВКРЭК») о недопущении потребления мощности сверх допустимой величины», - сообщили в AO «KEGOC».
AO «KEGOC» также отмечает, что АО «ОЭСК» при принятии решении о вводе ограничений потребителей в своих сетях, их адресность определяет самостоятельно. При этом отключения жизненно важных объектов и потребителей 1 категории категорически не допускается.
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