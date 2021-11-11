«КазМунайГаз» за 1 тенге передал 100% акций «КазТрансГаза» фонду «Самрук-Қазына»

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GoodZone 11 Ноября 2021 в 08:59:28
«КМГ сообщает о передаче 9 ноября 100% акций КТГ в пользу фонда. Сумма сделки – Т1. 9 ноября также прекращено действие договора доверительного управления, заключенного 11 марта 2021 года между КМГ и фондом. Передача акций КТГ фонду осуществлена во исполнение поручения совета по управлению фондом «Самрук-Қазына» под председательством первого президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А.Назарбаева от 3 июня 2020 года, а также поручения главы государства К.К.Токаева о создании национального оператора по разведке, добыче и транспортировке аза, данного на расширенном заседании правительства 26 января 2021 года», - говорится в распространенном в среду сообщении.
Отмечается, что сделке предшествовало выполнение ряда юридических и финансовых условий, в том числе получение согласований кредиторов КМГ и соответствующих государственных органов.
«На первом этапе в октябре 2020 года КМГ рефинансированы еврооблигации на сумму $750 млн, при этом в новых условиях была предусмотрена возможность вывода КТГ. В ходе следующего этапа в июне 2021 года было получено согласие остальных держателей еврооблигаций КМГ на выделение КТГ. Кроме того, проведение сделки было согласовано с банками-кредиторами КМГ, в том числе путем рефинансирования отдельных займов», - уточнили в «КазМунайГазе».
Одним из этапов работы также названо принятие постановления правительства «Об отчуждении стратегического объекта» от 8 ноября 2021 года, согласно которому КМГ разрешено проведение сделки по отчуждению 100% пакета акций КТГ в пользу фонда путем заключения договора купли-продажи.
«В настоящее время всеми кредиторами КМГ одобрено выделение КТГ в отдельную дочернюю компанию фонда. При этом консолидированная финансовая отчетность КМГ за девять месяцев 2021 года будет включать финансовую отчетность КТГ. Начиная с 9 ноября КМГ прекратит признание КТГ, и в консолидированном отчете об изменениях в капитале за 2021 год результат сделки по передаче КТГ будет отражен как «прочие распределения акционеру», - сказано в сообщении.
Также отмечается, что долг КМГ в результате выделения КТГ снизится на $1,1 млрд (на $1,6 млрд, включая выданные гарантии).
«КМГ намерен и дальше содействовать модернизации и диверсификации газовой отрасли Казахстана, в связи с чем сотрудничество с КТГ по данному направлению сохранится в фокусе национальной компании. Напомним, КТГ входил в состав КМГ с момента создания национальной компании в 2002 году. За это время КМГ в капитал КТГ было вложено около Т143 млрд в виде денег и имущества. При этом активы КТГ выросли более чем в 20 раз со Т125 млрд до Т2,5 трлн, капитал – с Т61 млрд до Т1,6 трлн, выручка – с Т85 млрд до Т900 млрд в год. С момента создания КТГ в Казахстане построены и введены в эксплуатацию более 10 тыс. км магистральных газопроводов. На сегодняшний день КТГ управляет более 20 тыс. км магистральных газопроводов и более 56 тыс. км. газораспределительных сетей», - добавили в КМГ.
По сообщению КазТАГ
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