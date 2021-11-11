Министр энергетики РК встретился с «белыми» майнерами

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danilov 11 Ноября 2021 в 14:40:33
В ходе встречи министр Магзум Мирзагалиев отметил, что майнинг-фермы, соблюдающие требования законодательства, не будут подвергаться ограничениям и отключению от электрической энергии. В свою очередь, дата-центры майнеров должны осуществлять свою деятельность без ущерба энергетической безопасности страны.
По словам иинистра, предприниматели, занимающиеся цифровым майнингом, являются такими же субъектами бизнеса, как и представители других отраслей, и дискриминации в отношении них не должно быть.
«Учитывая высокий потенциал блокчейн-индустрии, необходимо объединить усилия для ее дальнейшего развития. Я сторонник диалога, поэтому призываю «белых» майнеров к совместному поиску решений для обеспечения надежности единой электроэнергетической системы»,- подчеркнул Мирзагалиев.
Главы ассоциаций сообщили, что готовы рассмотреть возможность закупать не только отечественную, но и импортную электроэнергию, а также инвестировать в создание новых энергомощностей, включая ВИЭ.
Министерством энергетики было предложено МЦРИАП внести изменения и дополнения в нормативные правовые акты в части установления требований и критериев к лицам, осуществляющим деятельность по цифровому майнингу. Это позволит выявить и принять меры к «серым» майнерам, которым для продолжения своей деятельности необходимо зарегистрироваться и легализовать свой бизнес.
«С Министерством энергетики у нас выстроен конструктивный диалог. Мы получили все ответы на наши вопросы, которые беспокоили. Конечно, мы тоже как граждане нашей страны заинтересованы в стабильности электроэнергетической системы. Нами внесен ряд предложений, которые будут прорабатываться совместно с госорганами в ближайшее время», - сказал председатель президиума Казахстанской ассоциации блокчейн-технологий Исламбек Салжанов.
«Так называемые серые майнеры – это в основном те, кто прячут потребление электроэнергии цифрового майнинга за другой основной деятельностью. Чаще всего эти фермы расположены в тех точках, где рост потребления электроэнергии непредсказуем, например, в населенных пунктах южных регионов Казахстана. С такими «серыми» майнерами однозначно необходимо бороться, только совместными усилиями госорганов и ассоциаций мы можем добиться результатов», - добавил председатель ОЮЛ «Ассоциация блокчейн и индустрии дата-центров в Казахстане» Алан Дорджиев.
Отмечено, что ежегодно от индустрии блокчейн-технологий в бюджет государства поступает более 127,5 млрд тенге. В течение пяти лет в отрасль будут привлечены инвестиции в размере 500 млрд тенге. В настоящее время Казахстан занимает второе место в мире по майнингу биткоина с долей 18,1% в мировом хешрейте.
По итогам совещания подписан совместный протокол, согласно которому стороны договорились:
- не допускать ввода ограничений электрической энергии населению, социальным объектам и «белым» майнерам при возникновении дефицита электрической энергии и мощности в Единой электроэнергетической системе РК;
- ускорить рассмотрение и принятие законодательного акта о запуске балансирующего рынка (demand-responce);
- привлечь инвестиции для развития новых крупных проектов ВИЭ через Расчетно-финансовый центр в отношении «белых» майнеров с гарантированием покупок электроэнергии (Off-take контрактов) от них.
https://forbes.kz/process/energetics/ministr_energetiki_rk_vstretilsya_s_belyimi_maynerami/?utm_source=forbes&utm_medium=mlt_articles
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 11.11.2021 в 15:47:29 # 786258
Дайте возможность на ИП продовать электроэнергию: минигэс, ветровые, солнечные станции
alpha_portal 11.11.2021 в 17:13:19 # 786260
Запретить майнинг и точка. Не тянет энергетика эту индустрию. Давайте ну, привликите сюда бабла. Идиотизм чесное слово.