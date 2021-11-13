Тень финансиста

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Гость 13 Ноября 2021 в 11:41:15
Казахстанцы ахнули от заявления главы Нацбанка Ерболата ДОСАЕВА о том, что инфляция в Казахстане растет из-за увеличивающихся зарплат населения. В редакцию “Времени” поступило немало просьб и требований выяснить, у кого это в стране так бодро растут доходы. Мы переадресовали вопросы Нацбанку и вот получили ответ.
Напомним, в минувшую среду на заседании правительства Досаев, объясняя безудержное нарастание инфляции в стране, заявил:
- Дополнительное давление на инфляцию оказывают восстановление деловой активности и рост заработных плат казахстанцев. В ряде отраслей наблюдается рост зарплат при сокращении рабочих мест пятый месяц подряд, - сказал он, чем всколыхнул общество.
В Нацбанке пояснили, что Досаев опирался на данные официальной статистики за январь-сентябрь - за это время среднемесячная заработная плата в стране выросла на 17,3 процента, до 241 218 тенге. При этом зарплаты якобы повысились не только в номинальном, но и в реальном выражении, то есть за вычетом уровня инфляции. Так, за 9 месяцев реальный уровень заработных плат в среднем по стране увеличился сразу на 8,8 процента.
- Важно отметить, что данный темп роста заработной платы стал максимальным с начала пандемии COVID-19! Такой рост зарплат в экономике Казахстана обозначил увеличение располагаемых доходов населения и, как следствие, формирование избыточного спроса на товары и услуги. Дополнительно ускоренный рост оплаты труда сказался на повышении себестоимости выпускаемой продукции и оказываемых услуг отечественными компаниями и соответственно на увеличении общих издержек производителей. Как итог, конечные потребительские цены на товары и услуги получили дополнительный импульс для более быстрого удорожания как со стороны спроса, так и со стороны предложения, - объяснила на голубом глазу директор департамента внешних коммуникаций Нацбанка Алия АДАМБАЕВА.
Она подтвердила, что “есть прямая связь между текущим ростом заработных плат и повышением потребительской инфляции”.
Однако эксперты к этому утверждению отнеслись с большим скепсисом и даже иронией.
- Высказывание председателя Нацбанка “Инфляция ускорилась из-за роста зарплат казахстанцев” - это, я считаю, ответ, недостойный для чиновника такого высокого ранга! Работодатели вынуждены поднимать зарплаты, потому что все продукты питания дорожают, люди начали увольняться и уходить туда, где больше платят, то есть все это - следствие всеобщего подорожания.
При этом я не думаю, что экономика у нас сильно выросла. По хорошему, председателю Нацбанка следовало бы сказать, что инфляция растет из-за низкой производительности труда, неконкурентоспособности экономики в сравнении с той же Россией (рубль поднялся уже до 6 тенге) и что правительству вместе с Нацбанком нужно больше работать, - считает экономист Арман БАЙГАНОВ. - Но вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-нибудь в правительстве - министр финансов или экономики - сказал, что у нас проблемы в экономике? То-то и оно. Поэтому, я считаю, господин Досаев уже не знал, что ответить по инфляции и решил сослаться на зарплаты, но это просто смешно.
Тогжан ГАНИ, фото Владимира ЗАИКИНА и с сайта azattyq.org, Нур-Султан
https://time.kz/articles/nu/2021/11/12/ten-finansista
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Цитата: русо от 13.11.2021 14:12:33
слов нет , одни эмоции
слов нет , одни эмоции
alpha_portal 13.11.2021 в 21:57:22 # 786353