На Экибастузской ГРЭС-1 остановлены два блока

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danilov 20 Ноября 2021 в 23:42:29
Системный оператор предупреждает, что сложившаяся ситуация может привести к недопустимым отклонениям мощности на границе с энергосистемой России с перегрузкой межгосударственных линий электропередач и с угрозой возникновения системной аварии.
"Для минимизации последствий снижения генерации и предотвращения системных аварий в ЕЭС РК АО KEGOC по согласованию с Министерством энергетики Республики Казахстан совместно с региональными электросетевыми компаниями будет проведено ограничение потребления электроэнергии промышленными потребителями. Перечень потребителей, подпадающих под ограничения согласован с местными исполнительными органами", – говорится в сообщении.
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