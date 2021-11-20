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Экономика
На Экибастузской ГРЭС-1 остановлены два блока
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danilov 20 Ноября 2021 в 23:42:29
"19 ноября на Экибастузской ГРЭС-1 аварийно отключился блок №5 мощностью 500 МВт, а 20 ноября блок №8 мощностью 500 МВт на этой станции также был остановлен для проведения аварийного ремонта. В связи с этим АО KEGOC сообщает, что по причине аварийной остановки блоков 20 ноября в Единой электроэнергетической системе РК произошло снижение объёма генерации на 1000 МВт, что привело к росту дефицита мощности в ЕЭС Казахстана до величины более 1500 МВт", – говорится в сообщении.

Системный оператор предупреждает, что сложившаяся ситуация может привести к недопустимым отклонениям мощности на границе с энергосистемой России с перегрузкой межгосударственных линий электропередач и с угрозой возникновения системной аварии.

"Для минимизации последствий снижения генерации и предотвращения системных аварий в ЕЭС РК АО KEGOC по согласованию с Министерством энергетики Республики Казахстан совместно с региональными электросетевыми компаниями будет проведено ограничение потребления электроэнергии промышленными потребителями. Перечень потребителей, подпадающих под ограничения согласован с местными исполнительными органами", – говорится в сообщении.
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