Какие страны больше всего инвестировали в Казахстан

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danilov 30 Ноября 2021 в 09:23:48
По итогам первого полугодия у нас валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил 11,1 млрд долларов, что на 30% больше по сравнению с прошлым годом. В разрезе стран больше всего привлекаем инвестиций из Нидерландов. За первое полугодие текущего года доля этой страны составила 29,6%. На втором месте США – 18,8%, далее идут Швейцария, Российская Федерация, Великобритания.
Среди отраслей, привлекательных для инвесторов, лидирует горнодобывающая промышленность.
Ее доля составляет порядка 50%. Обрабатывающая промышленность на втором месте – порядка 19%. Здесь я хотел бы отметить тренд на увеличение доли «обработки» в общем объеме ПИИ. К примеру, в 2010 году она составляла порядка 10%, а сейчас уже 19%. В разрезе регионов прямые иностранные инвестиции больше всего привлекли Атырауская область, город Алматы, ВКО, ЗКО и Павлодарская область.
По данным МНЭ РК, всего за годы независимости Казахстан привлек более 370 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций. На первом месте среди стран-инвесторов Нидерланды – порядка 101 млрд долларов, на втором месте США – почти 46 млрд долларов, на третьем месте Швейцария – 28,5 млрд долларов.
Zakon.kz
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