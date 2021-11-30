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Экономика
УАЗ всё?
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danilov 30 Ноября 2021 в 09:27:40
Глава концерна Sollers и гендиректор УАЗа Адиль Ширинов заявил, что предприятие больше не намерено вкладывать деньги в разработку новых моделей.

Причина тому: нет денег, сил и возможностей. При том, китайские бренды продолжают всё жёстче теснить с рынка производителя отечественных «Лэнд Круйзеров».

Единственное на что уповает #УАЗ — это на свою нишу и на верных поклонников марки, которых становится меньше.

#Завод быстро станет убыточным, если будет выпускать менее 25 тысяч автомобилей в год. В 2021 году планируются продажи в районе 40 тыс. авто, многие из которых приобретёт государство.

Параллельно ходят слухи о том, что УАЗ станет частью крупного иностранного автоконцерна, чтобы не кануть в лету. В этом случае, на предприятии будет развёрнута сборка иностранных автомобилей.

ЗаРулём
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Lokki 30.11.2021 в 11:27:27   # 787125
а что за последние 20 лет вкладывали в разработку? Кроме как Патриот у уаза ничего нового не вышло. Все модели 60-х годов. На старое говно новые плюшки вешают и все. Раньше не было комфорта но хоть была надежность. Теперь и надежности нет. Один маркетинг. Буханка в базовой комплектации 700 тыс рублей. За что почти 5 миллионов тенге? Если не можете разрабатывать путевые модели внедорожников и вэнов на базе 4*4 и не можете предложить покупателю товар за вменяемые деньги, то не сможете выживать и развиваться. Это закон рынка.
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  bolatbol 30.11.2021 в 11:58:13   # 787126
То есть Путин должен сказать: "Вы, Иван, Петр и Сидор, сидите дома и сосите лапу, будем покупать авто у Сунь Ху Вчая и Вы Сунь Сухима?"
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  htmaker 30.11.2021 в 12:46:05   # 787127
Quote:
на предприятии будет развёрнута сборка иностранных автомобилей
Без новых идей и технологий любое производство ждёт такая участь.
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  Directrix 30.11.2021 в 14:13:24   # 787130
А что тут удивляться. З/П инженера до 28000 рублей.https://ulyanovsk.jobfilter.ru/vacancy/76968679
Владелец УАЗ Вадим Аркадьевич Швецов в 2007 году входил в список богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием 780 млн долларов. Ждите скоро будет новость "Роскосмос всё?"
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