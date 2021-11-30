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danilov 30 Ноября 2021 в 09:27:40
Причина тому: нет денег, сил и возможностей. При том, китайские бренды продолжают всё жёстче теснить с рынка производителя отечественных «Лэнд Круйзеров».
Единственное на что уповает #УАЗ — это на свою нишу и на верных поклонников марки, которых становится меньше.
#Завод быстро станет убыточным, если будет выпускать менее 25 тысяч автомобилей в год. В 2021 году планируются продажи в районе 40 тыс. авто, многие из которых приобретёт государство.
Параллельно ходят слухи о том, что УАЗ станет частью крупного иностранного автоконцерна, чтобы не кануть в лету. В этом случае, на предприятии будет развёрнута сборка иностранных автомобилей.
ЗаРулём
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на предприятии будет развёрнута сборка иностранных автомобилейБез новых идей и технологий любое производство ждёт такая участь.
Владелец УАЗ Вадим Аркадьевич Швецов в 2007 году входил в список богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием 780 млн долларов. Ждите скоро будет новость "Роскосмос всё?"