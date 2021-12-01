Предприниматели возвращаются к наличке из-за налога на мобильные переводы

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danilov 01 Декабря 2021 в 10:11:46
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 01.12.2021 в 10:21:24 # 787173
MишаМашкевич 01.12.2021 в 14:56:03 # 787185
Хотят таким образом увеличить налоги. Народ государству не доверяет. Поэтому, защищают себя таким образом. Заранее притом.
Налоговая Система у нас ужасная. Чуть что, ходи доказывай что не верблюд.
Учитывая уровень грамотности нашего населения, необходимо придумать иную систему, которая вынуждает весь бизнес выйти из тени:
Это возврат налогов для физ лиц. Есть доход определенный, с которого оплатили налоги.
Есть расходы: коммуналка, продукты, лечение, покупка нед и движ имущества, прочие траты.
Если расходы больше, налоги возвращают.
Каждый человек, будет требовать чек, чтобы вернуть свой налог. Бизнес без вариантов, будет выдавать чек, раз клиент требует.