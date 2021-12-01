 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Предприниматели возвращаются к наличке из-за налога на мобильные переводы
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 01 Декабря 2021 в 10:11:46
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 01.12.2021 в 10:21:24   # 787173
Вполне ожидаемо. Пусть законы сначало поправят, а потом налоги ваодят.
поощрить | покарать
  stasik02 01.12.2021 в 11:41:51   # 787178
Уроды а не правительство
поощрить | покарать
  htmaker 01.12.2021 в 14:43:49   # 787184
Явно кто-то решил красиво похоронить успешный проект Каспий.
поощрить | покарать
  MишаМашкевич 01.12.2021 в 14:56:03   # 787185
В бюджете денег нема.
Хотят таким образом увеличить налоги. Народ государству не доверяет. Поэтому, защищают себя таким образом. Заранее притом.
Налоговая Система у нас ужасная. Чуть что, ходи доказывай что не верблюд.
Учитывая уровень грамотности нашего населения, необходимо придумать иную систему, которая вынуждает весь бизнес выйти из тени:
Это возврат налогов для физ лиц. Есть доход определенный, с которого оплатили налоги.
Есть расходы: коммуналка, продукты, лечение, покупка нед и движ имущества, прочие траты.
Если расходы больше, налоги возвращают.
Каждый человек, будет требовать чек, чтобы вернуть свой налог. Бизнес без вариантов, будет выдавать чек, раз клиент требует.
поощрить (1) | покарать
  Nafis 01.12.2021 в 15:10:59   # 787186
Если бы показали процент оплаты через каспи то интересней было бы...
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь