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Экономика
О мобильных переводах: чек, «перевод» и «платеж»
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danilov 03 Декабря 2021 в 10:37:53
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  alpha_portal 03.12.2021 в 12:00:16   # 787281
Ну и че? Каспи где упомянул о таких фактах? навешали лапшу свою, а люди потом встрянут. А я напомню: 3 года! В течении трех лет от начла действия этих поправок, налоговые структуры могу запросить по каждому человеку информацию. И никакие маратории тут ни причем. Так что все, кто осуществляет любые переводы будут отвечать за них. ИП, не ип - пофиг.
Ах да и напомню, помимо налоговых начнут работать алгоритмы ИИ - способные выявлять подозрительные операции у тех, кто не является ИП и их по сути вздернут еще и за незаконное предпринимательство.
Такой большой колпак.
Но вы не переживайте, бдительность ваша под контролем. И через годик никто и не вякнет даже.
Опять так же как и никто вякнуть не может в связи с отсутствием альтернативных бесплатных дорог.
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