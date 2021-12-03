О мобильных переводах: чек, «перевод» и «платеж»

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danilov 03 Декабря 2021 в 10:37:53
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 03.12.2021 в 12:00:16 # 787281
Ах да и напомню, помимо налоговых начнут работать алгоритмы ИИ - способные выявлять подозрительные операции у тех, кто не является ИП и их по сути вздернут еще и за незаконное предпринимательство.
Такой большой колпак.
Но вы не переживайте, бдительность ваша под контролем. И через годик никто и не вякнет даже.
Опять так же как и никто вякнуть не может в связи с отсутствием альтернативных бесплатных дорог.