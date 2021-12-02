Слишком дорогая медицина

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Гость 05 Декабря 2021 в 12:16:16
В принятой в прошлом году Государственной программе развития здравоохранения до 2025 года заложена большая мина замедленного действия, которая загонит страну в ворох проблем и долгов. Речь идет о строительстве 20 крупных многопрофильных больниц по стране в рамках этой программы. Шесть из них уже начали строить по нормам закона «О государственно-частном партнерстве». Только при выяснении подробностей этих проектов становится ясно, что все делается не в интересах государства. Как бы потом вновь не нашлись ответственные виновные лица, подписывавшие завышенные сметы.
На сайте Министерства здравоохранения опубликовано 6 извещений об инициировании проектов ГЧП. Это строительство и эксплуатация многопрофильных больниц на 630 коек в городах Туркестане и Кокшетау, в Костанае тоже строят, но там объект поменьше – на 400 коек. Еще есть объявление по проектам «Строительство и эксплуатация объединенной университетской больницы при НАО «Медицинский университет Астана» в городе Нур-Султане» и «Строительство многопрофильной университетской больницы на 1000 коек и клинико-диагностического центра на 700 посещений в смену в г. Шымкенте». Подобную больницу начали возводить и в Петропавловске.
Согласно извещениям по проектам предполагается строительство и эксплуатация частным партнером больниц, в некоторых из них еще с оказанием частным партнером медицинских услуг. С начала года в различных СМИ публиковалась различная информация о реализации этих проектов. По одним из них давались подробности, по каким профилям будут работать новые медицинские объекты, их загруженность, объемы строительных площадок, о том, какие плюсы принесут здоровью населения суперсовременные больницы. Но ни слова о стоимости этих проектов, за исключением информации о туркестанской многопрофильной больнице. Сначала в СМИ упоминалось о 100 млрд тенге, потом смета выросла вдвое. Но более подробные детали по объекту в Туркестане расскажем чуть ниже.
Редакцией был направлен запрос, в котором просили правительство и Минздрав в частности детально рассказать о проектах. Однако в ответе от департамента инвестиционной политики Министерства здравоохранения пришел ответ – отписка. Но даже по нему мы увидели ряд нестыковок.
Во-первых, мы запросили информацию о тех частных компаниях, которые являются инициаторами проектов по каждому региону. В ответе упоминаются несколько компаний с общим корневым названием – ТОО «АТМ (вставляете название региона) HOSPITAL», исключение по кокшетауской больнице, там фигурирует ТОО «РенЭлл Кокшетау». Понятно, что по пяти больницам работает одна и та же компания с региональными филиалами. Правда, до этого в СМИ упоминался другой инициатор – турецкая компания YDA Group. Именно ее руководитель мелькает на всех фото, где были запечатлены при запуске строительства объектов члены правительства и бизнесмен, известный как владелец стройкомпании BI Group Айдын РАХИМБАЕВ. Здесь нетрудно догадаться, что по-быстрому были зарегистрированы новые юридические лица под проекты, фактически турецкая фирма является заказчиком, а подрядчиком выступает казахстанский BI Group.
Во-вторых, в Минздраве признались, что конкурс по проектам ГЧП не проводился, так как инвесторы, а точнее турецкая YDA Group через новые организованные фирмы самостоятельно обратилась в правительство Казахстана с инициативой построить суперсовременные больницы. Однако по условиям закона о ГЧП инициатор должен иметь земельный участок под объектом в частной собственности или в долгосрочной аренде на момент подачи заявки. Однако есть информация, что эту формальность не везде успели оформить в сроки, так как известно из тех же сообщений в СМИ, что участки определяли местные акиматы. Да и инфраструктуру проводили под эти объекты за счет местных бюджетов.
В-третьих, мы запрашивали в Минздрав информацию о том, на какой стадии строительства и реализации сейчас каждый из шести проектов. Чиновники отвечают, что все проекты на стадии переговоров по бизнес-плану к проекту ГЧП. Обычно переговоры на такой стадии ведутся еще до начала строительных работ. Но всем известно, что многопрофильные больницы вовсю строятся.
В-четвертых. По условиям законодательства краткая информация в виде объявления по всем проектам ГЧП должны публиковаться в печатных СМИ на двух языках. В этом плане процедуры были соблюдены. Объявления о пяти проектах были размещены в этом году в газетах «Егемен Казахстан» и «Казахстанская правда». А вот, как пишется в ответе Минздрава, объявление по многопрофильной больнице в Туркестане было опубликовано в некой газете «Наше кино» в сентябре прошлого года. Мы попытались найти эту никому не известное издание, но так и не нашли в Казахстане. Вместо него обнаружили газету «Мировое TV» как СМИ зарегистрировано в 2018 году, собственником является карагандинское ТОО «Новый вестник Плюс». Газета является общественно-политической, социально-экономической, информационной, познавательной и развлекательной одновременно, и еще рекламной и медицинской. Там-то и нашли за сентябрь объявление о проведении проекта по строительству многопрофильной больницы в Туркестане в рамках ГЧП. Согласитесь, как-то странно публиковать важное объявление об объекте Туркестанской области в никому неизвестной карагандинской газете, хотя и указывается распространение по всему Казахстану. И почему Минздрав дал нам неверную информацию?
Поэтому мы решили внимательнее посмотреть на проект в этом регионе. Как было ранее сказано, туркестанская многопрофильная больница считается первой из всех реализуемых по ГЧП. Начало строительства широко освещалось в СМИ.
Рассказывалось, что инвестиционный проект реализует турецкая компания YDA Group. Стоимость объекта составляет более 200 млрд тенге. Начатое в 2019 году строительство планируют завершить к 2022-му. Общая площадь составит более 80 тысяч кв. метров. После введения в эксплуатацию современной больницы постоянной работой обеспечат более 2000 специалистов. Согласно проекту здесь будут функционировать 13 профильных отделений, а также сердечно-сосудистая и коронарная реанимации, гематология, включая две койки интенсивной терапии (ICU) ожогового лечения. Согласитесь, как круто, когда турецкий инвестор вкладывает в медицинскую отрасль, где деньги отбиваются не сразу. Причем по курсу это более 450 миллионов долларов США. Таких иностранных инвестиций наша медицина на самом деле никогда не получала. Но с учетом коронакризиса и небывалого роста цен на стройматериалы, а также на медицинское оборудование, плюс добавьте нестабильный тенге к доллару, то к завершению проект вырастит по себестоимости в несколько раз. Уже сейчас поговаривают, что его уже оценивают в 400 млрд тенге. Даже если взять в расчет те 450 миллионов долларов, то разделив на 80 тысяч квадратных метров, то выходит себестоимость квадратного метра этой супердорогой клиники более чем в 5700 долларов США. Таких расценок нет во всем мире.
Мы проанализировали из открытых источников стоимость строительства медицинских объектов по ГЧП в самой Турции. Там подобные объекты здравоохранения не превышают 800 долларов за «квадрат». При том, что в последние 15 лет медицина этой страны благодаря государственно-частным моделям ушла вперед и развивается с хорошей экономической моделью.
А теперь самое интересное. На сайте госхолдинга «Байтерек» есть информация о туркестанском проекте. Пишется, что холдинг рассматривает финансирование строительства по ГЧП на предмет инвестиций: 80 процентов дается взаймы, 20 процентов – деньги самого инициатора. Понятно же, что даже турецкая компания не будет рисковать вкладывать деньги в казахстанскую медицину. Проще пойти по такой схеме. Отбить вложенные средства планируют почти сразу – через два с половиной года.
У нас же тоже, как видите, перенимают передовой опыт. Вот только сомнения в реальной стоимости проектов имеются. Нужно еще понимать один момент. Дело в том, что в рамках принятых обязательств наше государство обязано будет возместить все затраты по строительству и вводу в эксплуатацию всех объектов, оплачивая также сопутствующие потери. Кроме этого часть многопрофильных больниц инвестор будет эксплуатировать самостоятельно, а Минздрав будет платить и за это, и еще дополнительно заказывать все необходимые медицинские услуги для населения. А теперь прикиньте, если у нас одна клиника на 630 коек будет обходиться почти в полтриллиона тенге, то во сколько выльется бюджету страны больницы с одной тысячей койко-мест?
В ответе Минздрава говорится, что стоимость проектов, возможность оказания указанных в бизнес-плане к проекту ГЧП видов и объемов государственной поддержки, а также возмещения затрат и получения доходов частным партнером будет определена после прохождения экспертиз. Что, собственно, сейчас и происходит в недрах всех заинтересованных министерств. И как поговаривают в столице, многие ответственные чиновники боятся подписывать по ним документы. Ведь это прямая дорога на скамью подсудимых.
Аскар ДЖАЛДИНОВ, Нур-Султан
https://time.kz/articles/risk/2021/12/02/slishkom-dorogaya-meditsina
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