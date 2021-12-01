Вырежут - поразъедутся

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Гость 07 Декабря 2021 в 07:42:10
-Живу 48 лет здесь и никогда такого не видела. Трудно найти даже отходы, - чуть не плачет жительница села Советского района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области Любовь ЯНКОВСКАЯ. - Раньше держали по двадцать свиней, получали корма от местного хозяйства. А сейчас пенсионеры, которые поднимали целину, даже своих кур вырезали, потому что их кормить нечем, цыплят размером с голубя - тоже! Если мы в селе не будем хозяйство держать, откуда город мясо возьмет? Гусь на рынке уже 2800 тенге за килограмм стоит. Скоро свинина такими темпами пять тысяч тенге стоить будет!
По словам сельчанки, в деревне у мужчин занятость в полеводстве сезонная, а их женам вообще трудно найти работу. Зарплаты главы семьи едва хватает на то, чтобы прокормить и одеть детей, купить уголь на зиму - тут уж не до кормов.
- Сейчас наше село благоустроили, стало красиво: освещение, асфальт, вода, все есть. Но как жить, если невозможно прокормить хозяйство? Для чего тогда в деревне живем? - поражается сельчанка. - Этой осенью дошло до того, что в магазине перловку покупали, чтобы покормить кроликов, хлеб размачиваем, чтобы дать поросятам, скормили им всю мелкую картошку. Где это видано, чтобы хлебом свиней кормили?! Мужики наши в поле полгода прозябают, чтобы его вырастить!
Женщина не может забить кроликов, потому что за ними ухаживает ее сын-инвалид. Для него это единственная отдушина, ведь из дома ребенок с ДЦП никуда не выходит, ни с кем не общается.
В Уалихановском районе Северо-Казахстанской области даже хлеборобы не могут прокормить свое поголовье. Они рассказывают, что сдали урожай на элеватор, но отходы им не вернули - якобы было поручение акимата вывезти все отходы в Мангистаускую область. И это притом, что жители региона и сами испытывают дефицит кормов. Открыто фермеры возмущаться боятся, чтобы не потерять субсидии.
- В Мангистаускую область мы отходы не отправляем, - заверяет первый заместитель акима Северо-Казахстанской области Марат ТАСМАГАНБЕТОВ. - Действительно, хотели помочь, но, так как мы далеко, они сами отказались. С кормами ситуация непростая, потому что год сложный. Но мы этот вопрос держим на контроле.
- Да, было в стране такое распоряжение - помочь Мангистауской области, отправлять туда зерноотходы из других регионов, - рассказывает генеральный директор Мясного союза Казахстана Максут БАКТИБАЕВ. - В этом году в целом отходов мало, потому что урожай собрали небольшой. Поэтому остро встала проблема с кормами, дефицит есть. И цена на них растет. Разумеется, некоторые сельчане не могут купить корма и вынуждены забивать скот на личных подворьях. Они оказались в незавидной ситуации. Но крупные и средние фермеры, конечно, без кормов на зиму не остались. У кого есть деньги - закупают корма, у кого нет - вынужденно избавляются от поголовья. Но у кого больше 200 голов - все обеспечены кормами. С другой стороны, себестоимость мясной продукции очень высокая.
Минсельхоз, как и акиматы, сохраняет спокойствие. Как заверил корреспондента “Времени” первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек САПАРОВ, еще в июле была создана рабочая группа и все отчитались, что регионы обеспечены кормами, кроме Мангистауской области.
- Год сложный сам по себе, корма дорожают. Тут многое, конечно, зависит от акиматов, главы хозяйства, как он помогает своим пайщикам, и от самих людей. Я в деревне рос, мы сажали и продавали картошку, отец заставлял нас работать, был большой огород. Идеология советская в этом плане с народом работала, - ностальгирует Сапаров. - Сено сами заготавливали. Я в этом году тоже видел, как у вас в регионе люди вручную заготавливали корма - косили траву вдоль дорог! У вас на севере соломы хватает, можно фураж запасать, отруби. Есть, конечно, безответственные руководители хозяйств - посеяли, убрали, уехали на джипе в город и о людях не думают.
Есть в регионах и хорошие примеры. В селе Новомихайловка Мамлютского района Северо-Казахстанской области руководство крупного хозяйства обеспечило своих работников фуражом по цене всего 15 000 тенге за тонну, хотя на рынке цена достигает уже 85 000 тенге, сено здесь продавали пайщикам и работникам по 3000 тенге за рулон.
- Мы хотим, чтобы люди в деревне держали хозяйство, были чем-то заняты и могли себя прокормить, - объясняет опытный аграрий Геннадий ЩЁГОЛЕВ. - Понимаем, что нынешние цены неподъемные, поэтому себе в убыток продаем корма по низкой цене, чтобы люди не вырезали скотину, а то ведь все поразъедутся тогда из села.
Екатерина НАЗАРЕНКО, фото автора, Нур-Султан
https://time.kz/articles/territory/2021/12/01/vyrezhut-porazedutsya
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