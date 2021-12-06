Перуашев о пороге достаточности

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danilov 06 Декабря 2021 в 10:34:26
Депутат Мажилиса Азат Перуашев высказался о повышении порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, который с начала следующего года планирует ввести Единый накопительный пенсионный фонд.
Как подчеркнул мажилисмен, методику определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений утверждает правительство, а разрабатывает Министерство труда и социальной защиты населения. Но конкретные цифры утверждаются решением самого фонда.
Вместе с тем, по мнению Азата Перуашева, объяснения руководства фонда о планируемом повышении порога достаточности для изъятия пенсионных накоплений некомпетентны.
Не надо ссылаться на то, что законодательно со следующего года повысится минимальная заработная плата. К тому же минимальная заработная плата не имеет прямого влияния на пенсионные выплаты. А «отложенные», то есть растянутые по времени, тенденции уполномоченные госорганы обязаны просчитывать заранее, с учетом доходности по пенсионным накоплениям как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Более того, прямой нормы, предусматривающей порог минимальной достаточности пенсионных накоплений, в законодательстве нет. И потому аргументировать в данном случае свое решение через законодательство как минимум некомпетентно со стороны руководства Единого пенсионного накопительного фонда.
По словам Азата Перуашева, сложившаяся ситуация свидетельствует и об отсутствии обратной связи фонда со своими вкладчиками, которыми является все общество.
ЕНПФ, прежде чем публиковать новые размеры порога, должен был обсудить их с правительством, отраслевым министерством, на разных площадках, а не механически заполнить эти формулы и сразу предоставить результаты обществу и будоражить его. Ведь вопрос касается миллионов наших граждан.
https://www.zakon.kz/6001277-peruashev-konkretnye-tsifry-dostatochnosti-pensionnykh-nakoplenii-utverzhdaet-enpf.html
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