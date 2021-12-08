Названы причины и последствия энергетического кризиса в Китае

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danilov 08 Декабря 2021 в 15:27:34
«Прежде всего в 2020 году Китай объявил о полном переходе на безуглеродную энергетику к 2060 году, и, поскольку это было представлено как личная инициатива Си Цзиньпина, между провинциями началась гонка за выполнение плана. В начале 2021 года на заседании Госсовета КНР даже были названы «отстающие» провинции, что еще больше усилило стремление к сокращению использования угля и нефти», — рассказывает эксперт.
Однако решения были приняты поспешно, и в итоге множество провинций осталось без топлива. На это наложилось сокращение добычи нефти и газа, а также ухудшение отношений с главным поставщиком угля в Китай – Австралией.
«Альтернативные виды энергии, очень активно развиваемые Китаем, пока не способны покрыть даже небольшой части его потребностей. Таким образом, мы имеем дело с серьезными ошибками в планировании и диспропорциями в развитии», — продолжает Алексей Маслов.
Энергетический кризис привел к повышению стоимости текстильной продукции на 15–25% и ударил по китайскому экспорту
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