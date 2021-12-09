Дешевле точно не станет

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Гость 09 Декабря 2021 в 13:06:49
- Нас включили в рабочую группу по внесению изменений в законодательство, - комментирует председатель ассоциации Бахытжан КОЛДАСОВ. - Надеюсь, что с 2022 года новые правила участия на товарной бирже вступят в силу. В первую очередь для участников торгов снижено ограничение годового оборота топлива до пяти тысяч тонн. Считаем, что возможно опустить планку еще ниже. Соответственно, на биржу необходимо вывести и большее количество нефти: минимум 20 процентов от всего объема перерабатываемой нефти. Сейчас всего 10 процентов. Таким образом, мы добиваемся равного и полноправного участия на бирже и независимости от крупных давальцев.
Стоит отметить, что рынок ГСМ в Шымкенте так и не оправился после осеннего кризиса. На снижение стоимости дизеля водители уже и не надеются - было бы оно в наличии. Сегодня заправщики по-прежнему закупают топливо у трейдеров. И объемы его ограничены.
- Что касается дизельного топлива, то оно, скорее всего, будет дальше дорожать. 270 тенге за литр не предел, цена может достигнуть 350 тенге. Повлияют на ее увеличение и расходы компаний на доставку из-за введения платных дорог, - пояснил Бахытжан Колдасов.
В настоящее время, по словам Колдасова, объемы поставок и продаж топлива на АЗС госорганы контролируют с помощью уровнемеров, которые позволяют четко отслеживать наполняемость резервуаров. Теперь планируют внедрить аналогичный контроль и на нефтебазах.
Алиса МАСАЛЁВА, фото Владимира ЗАИКИНА, Шымкент
https://time.kz/articles/zloba/2021/12/08/deshevle-tochno-ne-stanet
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