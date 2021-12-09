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Экономика
Дешевле точно не станет
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Гость 09 Декабря 2021 в 13:06:49
Шымкентским владельцам АЗС удалось-таки добиться пересмотра условий для участия в торгах на нефтяной товарной бирже. Осенью этого года, когда грянул очередной топливный кризис и на заправках исчезла солярка, Ассоциация владельцев АЗС “Ынтымак” заявила о существующей дискриминации на рынке ГСМ (см. “Держи бак шире”, “Время” от 30.9.2021 г.). Не желая быть зависимыми от трейдеров, владельцы мелких станций предложили ввести равные права для закупа нефти непосредственно на бирже. И их, похоже, услышали.



- Нас включили в рабочую группу по внесению изменений в законодательство, - комментирует председатель ассоциации Бахытжан КОЛДАСОВ. - Надеюсь, что с 2022 года новые правила участия на товарной бирже вступят в силу. В первую очередь для участников торгов снижено ограничение годового оборота топлива до пяти тысяч тонн. Считаем, что возможно опустить планку еще ниже. Соответственно, на биржу необходимо вывести и большее количество нефти: минимум 20 процентов от всего объема перерабатываемой нефти. Сейчас всего 10 процентов. Таким образом, мы добиваемся равного и полноправного участия на бирже и независимости от крупных давальцев.

Стоит отметить, что рынок ГСМ в Шымкенте так и не оправился после осеннего кризиса. На снижение стоимости дизеля водители уже и не надеются - было бы оно в наличии. Сегодня заправщики по-прежнему закупают топливо у трейдеров. И объемы его ограничены.

- Что касается дизельного топлива, то оно, скорее всего, будет дальше дорожать. 270 тенге за литр не предел, цена может достигнуть 350 тенге. Повлияют на ее увеличение и расходы компаний на доставку из-за введения платных дорог, - пояснил Бахытжан Колдасов.

В настоящее время, по словам Колдасова, объемы поставок и продаж топлива на АЗС госорганы контролируют с помощью уровнемеров, которые позволяют четко отслеживать наполняемость резервуаров. Теперь планируют внедрить аналогичный контроль и на нефтебазах.

Алиса МАСАЛЁВА, фото Владимира ЗАИКИНА, Шымкент

https://time.kz/articles/zloba/2021/12/08/deshevle-tochno-ne-stanet
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  Джимбо 09.12.2021 в 19:50:41   # 787541
Фигли толку? 92 нет. Цена подорожала. Всех этих посредников в виде трейдеров поганных гнать надо метлой. Это же простые паразиты. Как с ценными бумагами, сам ты не можешь их покупать нужно обязательно через посредника (брокера) которому плати за каждое шевеление. Так и тут с топливом.
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