Цены на тепло бросают в жар!

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Гость 12 Декабря 2021 в 08:37:10
Это был настоящий сюрприз от коммунальщиков! О том, что нужно будет оплачивать еще и какие-то потери, людей никто не предупреждал, потребителей просто поставили перед фактом: в этом отопительному сезоне они должны теплоснабжающей организации в несколько раз больше, чем платили прежде.
Например, одному из абонентов за октябрь насчитали за тепло ожидаемые 9590 тенге и плюс к этому еще 29 161 тенге за теплопотери. Такая участь уже постигла более семисот семей в Петропавловске и, по словам монополистов, их будет еще больше: компания продолжает работу по выявлению абонентов, которых в их биллинговой системе по каким-то причинам до сих пор нет.
Речь идет о частных домах, которые подключены к центральному отоплению. Считается, что теплотрасса, которая ведет от магистрали к дому частника, находится на его балансе. А это значит, что тепловые потери в этих трубах должен оплачивать хозяин.
И вроде бы справедливо. Но, во-первых, за нормативные потери на теплотрассах монополиста уже платят потребители: они включены в тариф. И, кстати, в Петропавловске они достаточно высокие - почти 19 процентов. А во-вторых, никто до сих пор так и не понял, по каким таким секретным формулам и инструкциям на предприятии высчитывали эти космические суммы!
- Все это делается в соответствии с пунктом 26 правил пользования тепловой энергией, утвержденных приказом министра энергетики в 2014 году, - прокомментировал директор ТОО “Петропавловские тепловые сети” Андрей КАЛИНИЧЕВ, но объяснять более подробно отказался, сославшись на сложность методики расчета. Мол, слишком много в них разных математических формул и коэффициентов.
Люди один за другим стали обращаться в антимонопольный департамент с просьбой проверить, справедливо ли им выставили такие гигантские счета. Но местные антимонопольщики помогать гражданам не стали, заявив, что “компетенцией по проверке правильности расчетов тепловых потерь в сетях потребителя департамент не обладает”.
И пока чиновники думают, кто же все-таки уполномочен эту формулу проверить (согласно официальному ответу антимонопольного департамента, они обратились с этим вопросом в АО “Казахэнергоэкспертиза”), петропавловцы сами решили измерять потери у себя на трассах если не в деньгах, то хотя бы в гигакалориях.
Это оказалось делом нетрудным: любая специализированная фирма в состоянии измерить температуру носителя на границе раздела и на входе в дом. Так вот, в одном конкретном случае перепад этот не превысил и трех градусов по Цельсию! Получается, что теплопотери у данного потребителя вообще незначительные. Зато по формуле монополистов получилось, что на этом участке потери составляют аж 60 процентов!
- Тепловые потери в несколько раз могут превышать объем потребления лишь в одном случае: если сеть дырявая и без должной изоляции, - считает член общественного совета Петропавловска Александр КАЗАНЦЕВ. - И тогда это катастрофа! Всем известно, что сети подключаются только после проведения испытаний. А если на них такие потери, как можно было выдавать паспорта готовности таким потребителям? То есть, получив данные о таких колоссальных потерях, монополист должен был забеспокоиться: почему такие сети эксплуатируются в отопительный сезон? Но, скорее всего, никаких фактических замеров и обследований не производили, а просто к разным потребителям применили одну унифицированную формулу и получили то, что получили.
На самом деле методика расчета тепловых потерь никакая не высшая математика. Сложность лишь в том, что результат зависит от множества факторов: протяженности трассы, материала, толщины изоляции и так далее. То есть единого расчета для всех быть не может. К каждому из семисот потребителей нужно было прийти и совместно с владельцем сети обследовать ее.
Но в Петропавловске людей поставили перед фактом. Пока потребители оплачивать счета не торопятся и копят долги, а монополисты в свою очередь пересчитывать суммы не собираются.
Ульяна АШИМОВА, фото автора, Петропавловск
https://time.kz/articles/territory/2021/12/10/tseny-na-teplo-brosayut-v-zhar
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