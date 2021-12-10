Взяли моду!

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Гость 12 Декабря 2021 в 08:36:19
Одна из жительниц Павлодарской области задолжала за свет 5826 тенге. Она не является злостным неплательщиком коммунальных удобств и в силу обстоятельств не заплатила за электроэнергию по сентябрьской квитанции. Но вместо того чтобы начислить пеню, ТОО “Павлодарэнергосбыт” обратилось к нотариусу, которая оценила свои услуги по составлению исполнительной надписи в 2918 тенге. Эту сумму приплюсовали к уже имеющемуся долгу, и теперь потребитель должна оплатить монополисту уже 8744 тенге.
В самом “Павлодарэнергосбыте” тем временем совсем не торопятся с официальным комментарием по поводу применения подобной практики. В пресс-службе предприятия нам пояснили, что “вопросы относительно судейских, нотариальных и юридических рассмотрений занимают несколько большее время, так как необходимо провести проверки”. Но обещают: как только, так сразу.
Ирина ВОЛКОВА
https://time.kz/articles/territory/2021/12/10/vzyali-modu
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