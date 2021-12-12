Россия обогнала Швейцарию по объему экспорта шоколада.

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Джимбо 12 Декабря 2021 в 12:59:03
Россия по итогам сентября 2021 года заняла десятое место в мире по объему выручки от экспорта шоколада, опередив Швейцарию. Такие данные содержатся в отчетах, на которые ссылается Ассоциация кондитерских предприятий «Асконд».
«По состоянию на сентябрь 2021 года Россия экспортировала в годовом выражении шоколадной продукции на сумму 838 млн долл. США. Такие данные содержатся в отчетах ITC Trademap и UN Comtrade. По этим же данным, за аналогичный период экспорт шоколадной продукции Швейцарии составил 819 млн долл. США », - говорится в сообщении ассоциации.
Эксперты отметили, что в 2020 году Россия занимала одиннадцатое место в мировом рейтинге экспортеров шоколадной продукции с объемом экспорта 295,7 тыс. т на сумму 729,2 млн долл. США. На десятом месте располагалась Швейцария с результатом 109,8 тыс. т на 753 млн долл. США.
По оценкам «Асконд», в 2021 году экспортное направление кондитерской промышленности в РФ увеличится на 19,1% в натуральном выражении. Объем поставок отечественных сладостей за рубеж составит 824,5 тыс. т на сумму 1,68 млрд долл. США. Согласно данным ассоциации, эти показатели станут рекордными для отрасли и превысят объем экспорта в допандемийном 2019 году на 30,8%.
В ассоциации отметили, что шоколадные кондитерские изделия занимают значительную часть в структуре российского экспорта кондитерских изделий в целом. На сентябрь 2021 года на них приходится более 51,5% продаж за последние 12 месяцев (838,5 млн долл. США). «Динамика поставок за рубеж позволяет утверждать, что по итогам года Россия укрепит позиции в десятке крупнейших мировых экспортеров этого вида сладостей», — считают в «Асконд».
Эксперты добавили, что российские кондитерские изделия поставляются в 92 страны. Основными покупателями сладостей остаются Китай и страны Таможенного союза — на них приходится 57% экспортных поставок. Однако экспорт растет и за счет продаж на относительно новых для российских кондитеров направлениях: Сербия, Бразилия, Нигерия и страны Ближнего Востока.
Ранее «Центр Агроаналитики» публиковал мнение Центра отраслевой экспертизы «Россельхозбанка» о том, что экспорт кондитерских изделий из РФ в 2021 году может стать рекордным.
Подготовлено ФГБУ «Центр Агроаналитики» по материалам tass.ru
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