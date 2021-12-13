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Экономика
Т2,1 трлн досрочно изъяли казахстанцы из ЕНПФ для решения жилищных вопросов
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Гость 13 Декабря 2021 в 09:24:28
Т2,1 трлн досрочно изъяли казахстанцы из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) для решения жилищных вопросов, сообщил председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев.

«На 7 декабря количество исполненных заявлений вкладчиков на досрочное изъятие пенсионных накоплений составило 636,6 тыс. на Т2,2 трлн, из которых на решение жилищных вопросов приходится Т2,1 трлн», - сообщил Досаев на заседании правительства в четверг.

По его словам, по итогам 11 месяцев 2021 года ЕНПФ получена доходность в размере 11% при инфляции 7,8%.

«Таким образом, с начала года для вкладчиков ЕНПФ обеспечена реальная доходность в размере 3,2%», - заверил Досаев.

По информации Нацбанка, пенсионные активы ЕНПФ увеличились с начала года на 3,7% и на конец ноября составили Т13,4 трлн.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  гримм 13.12.2021 в 13:23:33   # 787675
Quote:
Т2,1 трлн досрочно изъяли казахстанцы из ЕНПФ для решения жилищных вопросов


заметьте ключевое слово изъяли, а не использовали!!! и впредь чтобы что то вернуть своё с государства то нужны какие то схемы суды и т п...
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