Подсчет стоимости строящихся больниц по ГЧП может вызвать инфаркт

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Гость 14 Декабря 2021 в 11:47:31
Минздрав из благих намерений в рамках госпрограммы развития здравоохранения до 2025 года может разорить страну. И все это под благими намерениями. Проект, наверное, действительно хороший. Но в партнерах у государства оказались такие, у которых просто нездоровый аппетит. Нам стали известны суммы смет этого проекта. И мы сравнили сумму запланированных госрасходов с мировыми ценами.
Мы уже писали о том, что правительство планирует построить в стране 20 крупных многопрофильных больниц (см. "Слишком дорогая медицина", time.kz от 3.12.2021 г.). Рассказывали о том, как нашли на сайте Министерства здравоохранения шесть извещений об инициировании проектов ГЧП. Это строительство и эксплуатация многопрофильных больниц на 570 коек в городах Туркестане и Кокшетау, в Костанае тоже строят, но там объект поменьше - на 400 коек. Еще есть объявление по проектам "Строительство и эксплуатация объединенной университетской больницы при НАО "Медицинский университет Астана" в городе Нур-Султане" и "Строительство многопрофильной университетской больницы на 800 коек и клинико-диагностического центра на 700 посещений в смену в г. Шымкент". Подобную больницу начали возводить и в Петропавловске.
Имея на руках информацию о завышении смет указанных шести проектов, мы решили разузнать как можно больше о строительстве больниц и каким образом это отразится на бюджете страны, то есть на карманах налогоплательщиков. Отправили запрос на имя министра здравоохранения Алексея ЦОЯ, так как именно его ведомство отвечает за реализацию указанных проектов, и будет подписывать все соглашения с частными инвесторами, решившими вложиться в строительство больниц. Алексей Владимирович лично отвечать на наши вопросы не стал, но поручил это дело департаменту инвестиционной политики Минздрава.
К сожалению, в ответе нас попытались ввести в заблуждение. Во всяком случае на примере строительства больницы в Туркестане это видно невооруженным глазом. Эта клиника изначально заявлялась как медучреждение на 630 коек, теперь - 570. Потом говорилось о стоимости в 100 млрд тенге, потом 200 млрд тенге. А сейчас ее стоимость возросла еще больше. Но об этом чуть позже.
По замыслу авторов идеи строительства многопрофильные больницы должны заменить обветшавшие объекты здравоохранения в регионах и пополнить потребность в дополнительных медицинских услугах. То есть взамен обычной городской клиники должна появиться суперсовременная больница с новыми современными отделениями. На самом деле такие изменения важны и нужны. Вопрос в другом - в реализации и цене этих перемен. Видавшие виды чиновники из экономического блока при том, когда узнают сметную стоимость каждой из этих больниц, хватаются за сердце и голову. Потому как понимают, что таких расценок нет даже в крутых клиниках Европы и США.
Чтобы не быть голословными, приводим реальные цифры по объектам. Эти данные мы получили от неравнодушных источников из госорганов, которые прочитали нашу первую статью.
Итак, начнем с той же многопрофильной больницы в Туркестане на 570 коек. Она строится взамен городской больницы, которая сейчас рассчитана на 300 мест. Ее сейчас оценили уже в 489,8 млрд тенге. Туда входят капитальные затраты - 190,1 млрд тенге и операционные расходы - 196,3 млрд тенге инвестора, там же вознаграждение за управление больницей предусмотрено в размере 103, 4 млрд тенге.
Многопрофильная университетская больница в Нур-Султане на 800 коек строится взамен железнодорожной больницы, перинатального центра и центра дерматовенерологии. Оценивается в 927,4 млрд тенге. Капитальные затраты сейчас составили 375,3 млрд тг., операционные расходы - 337 млрд тг., вознаграждение за управление - 215, 1 млрд тг.
Теперь по объекту в Петропавловске. Там медучреждение строится на 480 коек, оно будет работать взамен областного перинатального центра, областной больницы, кардиоцентра, инфекционного отделения горбольницы и областного онкодиспансера. Смета составляет сейчас 503,4 млрд тг., в том числе капитальные затраты - 193 млрд тг., операционные расходы - 204,7 млрд тг. и вознаграждение за управление в 105,7 млрд тенге.
В Костанае больница поскромнее - всего на 400 коек. Строится взамен старой городской многопрофильной клинике. Но здесь ее оценили в 454,2 млрд тенге. Капзатраты в 162 млрд тенге, операционные расходы - 199,7 млрд тенге, также предусмотрено вознаграждение инвестору за управление объектом 92,5 млрд тенге.
По объектам в Кокшетау и Шымкенте еще не выведены окончательные цифры. Но думается, что и там сметы будут космическими. Читатели должны понять, что это не простые цифры, каждую тиынку, отраженную здесь, оплачивать будут все жители страны за счет своих налоговых отчислений, в том числе и за счет ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование). Не исключено, что через пару-тройку лет, когда все объекты введут в эксплуатацию и Минздраву придется за них рассчитываться, нам будут повышать налоги или поднимут стоимость обязательной медицинской страховки.
Теперь подсчитаем правильно, во сколько встанут койко-места в этих больницах для нас с вами. Если сложить сметную стоимость указанных четырех объектов, то получается почти 2 трлн 375 млрд тенге, или 5,5 млрд долларов США по нынешнему курсу. Это на 2250 койко-мест. То есть себестоимость одного койко-места получается почти 2,5 млн долларов?
Это только данные по четырем больницам, а их должны построить еще 16! Очень хочется ошибиться в расчетах, но мы несколько раз пересчитывали, и выходят эти же результаты. Конечно, чиновники и инвесторы будут возражать, показывать, что в смету входит дорогостоящее и суперсовременное оборудование, самые лучшие стройматериалы со всего мира и так далее. Но при любом раскладе очень дорого получается. Почему - постараемся объяснить дальше.
Инициаторами всех проектов по ГЧП этих больниц выступают в регионах компании, имеющие одно корневое название - ТОО "АТМ (вставляете название региона) HOSPITAL", исключение по кокшетауской больнице, там фигурирует ТОО "РенЭлл Кокшетау". На самом деле они все имеют непосредственное отношение к турецкой компании YDA Group, за которую строить будут казахстанские компании. Вернее, одна из них.
Раз уж речь идет об инвесторе из Турции, то из открытых источников мы получили очень интересные данные. В последнее десятилетие в этой стране активно применяется тот самый метод ГЧП в развитии системы здравоохранения. С помощью этой модели было разработано более двадцати проектов оздоровительных кампусов с объемом инвестиций более 10 миллиардов евро (на 2017 год). В настоящее время они находятся на разных стадиях - от конкурса до эксплуатации, и более десяти проектов ГЧП в сфере здравоохранения все еще находятся в стадии разработки.
Преимущественно реализация проектов ГЧП по строительству больниц в Турции предусматривается сроком на 28 лет (3+25: строительство - эксплуатация). Больницы по модели ГЧП квалифицируются как государственные больницы, и поэтому медицинские услуги предоставляются Министерством здравоохранения. Тем не менее вспомогательные медицинские услуги, а также техническое обслуживание помещений в течение всего периода эксплуатации выполняются проектной компанией.
Возьмем для примера самый маленький объект - учебно-исследовательская больница Yozgat на 475 коек. Ее построили за 138 млн евро. Площадь застройки - 128 119 кв. м. Это первая больница в Европе, имеющая сертификат HIMSS, соответствующий стандартам, обновленным в 2018 году. Даже по нынешнему курсу цена этой суперсовременной клиники не превышает 68 млрд тенге. Ощущаете разницу?
Дальше. Медицинский кампус Ankara Bilkent на 3662 койки. Проект вышел на 1,5 млрд долларов США. Введен в эксплуатацию в 2016 году в городе Анкаре. Площадь застройки составила 1 129 300 кв. м. Комплекс включает в себя строительство 562-местного госпиталя, 574 коек женской больницы, 514 коек детской больницы, 425 коек больницы сердечно-сосудистой хирургии, 557 коек онкологического диспансера, 412 коек больницы неврологической науки и ортопедии, 300 коек физиотерапии и реабилитации, 198 коек психиатрической больницы на 100 коек с высокой степенью защиты судебно-психиатрической больницы, 20-местного ожогового отделения и диагностическо-лечебного центра. В тенге по нынешнему курсу этот объект обошелся бы в 655 млрд тенге. Но здесь посмотрите на площадь застройки и сколько отделений с койками и инфраструктурой.
Кроме того, согласно обзору международного строительного рынка затраты в 2018 году на строительство за квадратный метр площади зданий больниц в Турции (Стамбул) равны 504 долларам - дневной стационар, 674 доллара - областная больница, 759 долларов - больница общего профиля.
Многие могут подумать: мол, что в этом такого, это, дескать, частные инвестиции, инвесторы сами решили беспрецедентно вложиться в нашу медицину. Но нужно понимать, что по ГЧП если все документы подпишут чиновники от лица государства, то все деньги возвращать придется тоже бюджету, который и так сейчас не знаешь где треснет. Да и сами инвесторы вкладывают в строительство наших больниц не свои средства. Нам известно, что деньги ищутся из разных источников: от холдинга "Байтерек" до Евразийского банка развития (ЕАБР). Кстати, ЕАБР учрежден межгосударственным соглашением между Казахстаном и Россией, позже туда влились еще Армения, Таджикистан, Беларусь и Кыргызстан. То есть растаскиваться будут средства и этих государств.
Не пора ли компетентным органам перепроверить все эти проекты ГЧП и определить реальную стоимость больниц в нашей стране? Ведь завтра уже будет поздно, придется сажать подписавших документы чиновников, судиться с инвесторами, а потом разбираться, как с тем же Стати, когда арестовывают имущество и Нацфонд страны. Опять же наступаем на одни и те же грабли. А ведь все время руководство страны говорит о профилактике коррупции и искоренению расточительства.
Аскар ДЖАЛДИНОВ, Нур-Султан
https://time.kz/news/society/2021/12/13/predystoriya-bolezni