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Турецкая лира упала до нового исторического минимума
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danilov 14 Декабря 2021 в 12:39:56
Минфин Турции: Правительство настроено не повышать ставку
Всего за месяц турецкая лира обесценилась более чем на 40%.
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alpha_portal
14.12.2021 в 12:43:30
# 787710
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