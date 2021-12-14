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Экономика
Турецкая лира упала до нового исторического минимума
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danilov 14 Декабря 2021 в 12:39:56
Минфин Турции: Правительство настроено не повышать ставку



Всего за месяц турецкая лира обесценилась более чем на 40%.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 14.12.2021 в 12:43:30   # 787710
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