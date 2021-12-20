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Экономика
Казахстан обратился к России за коммерческими поставками электроэнергии
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danilov 20 Декабря 2021 в 10:17:45
Казахстан обратился к Российской Федерации за коммерческими поставками электроэнергии на фоне проблем с собственной генерацией и прогнозируемого энергодефицита. Об этом председатель правления "Интер РАО" (оператор экспорта и импорта электроэнергии) Борис Ковальчук сообщил в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Казахстан ввиду проблем на объектах генерации, внеплановых ремонтов, а также роста майнинговых ферм также обратился впервые за долгое время за коммерческими поставками к Российской Федерации", - сказал Ковальчук.

В конце ноября глава "Интер РАО" сообщил журналистам, что компания завершает создание трейдинговой "дочки" в Казахстане, в которой 51% будет принадлежать "Интер РАО", а 49% - казахстанским партнерам.

Ранее врио главы блока трейдинга "Интер РАО" Александра Панина сообщала, что компания в ноябре - декабре может начать коммерческие поставки электроэнергии в Казахстан на фоне возможного энергодефицита в стране. По ее словам, в "идеальном сценарии" компания готова поставить в Казахстан 600 МВт электроэнергии.

https://tass.ru/ekonomika/13192521
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 20.12.2021 в 17:12:19   # 787860
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  Walter 20.12.2021 в 19:40:38   # 787866
600 МВт это капля в общем объёме потребления РК. Скорее всего майнеры договорились. И придумали где взять. А так никому накуй не нужно.
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  Walter 20.12.2021 в 19:41:30   # 787867
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  shlenchak 20.12.2021 в 22:48:26   # 787871
Бля 30 лет, доставшиеся электросети и ни какого движения вперёд. А на хер столько средств из бюджета ушло?
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  ГОРЫНЫЧ 21.12.2021 в 00:12:36   # 787877
Walter 20.12.2021 в 19:40:38 # 787866
Quote:
600 МВт это капля в общем объёме потребления РК.

Суточное потребление Туркестанской области вместе с городом Шымкент. В общем, вообще хуйня!
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  Walter 21.12.2021 в 01:02:12   # 787878
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 20.12.2021 18:12:36
Walter 20.12.2021 в 19:40:38 # 787866
Quote:
600 МВт это капля в общем объёме потребления РК.

Суточное потребление Туркестанской области вместе с городом Шымкент. В общем, вообще хуйня!

Ватт (или киловатт или мегаватт) является мерой мощности. Мощность - это скорость передачи энергии. Например, ватт определяется как 1 джоуль в секунду, где вы можете думать о джоулях как об одном хорошо измеренном пакете энергии.

Ватт-часы (или киловатт-часы или мегаватт-часы) - это просто еще один способ измерения энергии. КВт-ч - это один кВт электроэнергии, протекающей в течение одного часа, что составляет 1000 Джоулей в секунду в течение одного часа. Чувствуй разницу. И умей считать.
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