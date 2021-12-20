Казахстан обратился к России за коммерческими поставками электроэнергии

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danilov 20 Декабря 2021 в 10:17:45
"Казахстан ввиду проблем на объектах генерации, внеплановых ремонтов, а также роста майнинговых ферм также обратился впервые за долгое время за коммерческими поставками к Российской Федерации", - сказал Ковальчук.
В конце ноября глава "Интер РАО" сообщил журналистам, что компания завершает создание трейдинговой "дочки" в Казахстане, в которой 51% будет принадлежать "Интер РАО", а 49% - казахстанским партнерам.
Ранее врио главы блока трейдинга "Интер РАО" Александра Панина сообщала, что компания в ноябре - декабре может начать коммерческие поставки электроэнергии в Казахстан на фоне возможного энергодефицита в стране. По ее словам, в "идеальном сценарии" компания готова поставить в Казахстан 600 МВт электроэнергии.
https://tass.ru/ekonomika/13192521
Комментарии, по рейтингу, по дате
Quote:
600 МВт это капля в общем объёме потребления РК.
Суточное потребление Туркестанской области вместе с городом Шымкент. В общем, вообще хуйня!
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 20.12.2021 18:12:36
Walter 20.12.2021 в 19:40:38 # 787866
Quote:
Суточное потребление Туркестанской области вместе с городом Шымкент. В общем, вообще хуйня!
Walter 20.12.2021 в 19:40:38 # 787866
Quote:
600 МВт это капля в общем объёме потребления РК.
Суточное потребление Туркестанской области вместе с городом Шымкент. В общем, вообще хуйня!
Ватт (или киловатт или мегаватт) является мерой мощности. Мощность - это скорость передачи энергии. Например, ватт определяется как 1 джоуль в секунду, где вы можете думать о джоулях как об одном хорошо измеренном пакете энергии.
Ватт-часы (или киловатт-часы или мегаватт-часы) - это просто еще один способ измерения энергии. КВт-ч - это один кВт электроэнергии, протекающей в течение одного часа, что составляет 1000 Джоулей в секунду в течение одного часа. Чувствуй разницу. И умей считать.