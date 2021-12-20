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Экономика
Ещё один пузырь
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danilov 20 Декабря 2021 в 10:25:24
Общий долг Китая превысил 320% ВВП, а кредитный дисбаланс банковских активов достиг $52,6 трлн.
Писал уже, что последние годы рост в Китае основан только на безумной закачке денег в экономику, причём эффективность этой закачки снижается:
Увеличение денежной массы М2 стало основным фактором увеличения внутреннего потребительского и инвестиционного спроса на товары и услуги.
На 1 юань реального экономического роста приходится как минимум 4 юаня в виде увеличения денежной массы М2 и 6-8 юаней прироста долгов секторов экономики.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  bolatbol 20.12.2021 в 17:27:48   # 787863
Ф топку юань, затариваемся рублями
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