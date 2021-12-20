Ещё один пузырь

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danilov 20 Декабря 2021 в 10:25:24
Писал уже, что последние годы рост в Китае основан только на безумной закачке денег в экономику, причём эффективность этой закачки снижается:
Увеличение денежной массы М2 стало основным фактором увеличения внутреннего потребительского и инвестиционного спроса на товары и услуги.
На 1 юань реального экономического роста приходится как минимум 4 юаня в виде увеличения денежной массы М2 и 6-8 юаней прироста долгов секторов экономики.
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