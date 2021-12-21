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Экономика
Токаев одобрил налогообложение мобильных платежей и «налог на Google»
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danilov 21 Декабря 2021 в 10:53:52
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил налогообложение мобильных платежей и «налог на Google», сообщает официальный сайт Акорды.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», - сказано в сообщении.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  jumanjiqz 21.12.2021 в 13:50:44   # 787891
Для тех кто в бронепоезде:
Quote:
Налог на Google подразумевает, что иностранные компании, которые не являются налоговыми резидентами Республики, будут платить налог на добавленную стоимость, поскольку фактически импортируют свои цифровые товары и услуги в страну.
Из европейских стран «налог на Google» действует в Британии, Франции, Австрии, Италии, Венгрии, Польше, Испании и Словакии. Во Франции налог на цифровые услуги взимается по ставке 3% от годового дохода, который компания получает от предоставления услуг французским пользователям.
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