Токаев одобрил налогообложение мобильных платежей и «налог на Google»

Налог на Google подразумевает, что иностранные компании, которые не являются налоговыми резидентами Республики, будут платить налог на добавленную стоимость, поскольку фактически импортируют свои цифровые товары и услуги в страну.

Из европейских стран «налог на Google» действует в Британии, Франции, Австрии, Италии, Венгрии, Польше, Испании и Словакии. Во Франции налог на цифровые услуги взимается по ставке 3% от годового дохода, который компания получает от предоставления услуг французским пользователям.