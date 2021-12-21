39 тысяч рабочих намерены сократить на Тенгизе

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danilov 21 Декабря 2021 в 16:55:35
Почти половина из них местные жители, сообщает корреспондент «Хабар 24».
В первом квартале 2022 года сокращение коснется 7 тысяч людей.
Для реализации проекта более 16 тысяч человек прошли обучение за счет ТШО. Инвестирование в человеческие ресурсы поможет не допустить роста безработицы, отметили в Управлении занятости. В ведомстве обещают помочь рабочим в дальнейшем трудоустройстве.
Еркебулан Абылкасымов, заместитель руководителя Управления координации занятости и соцпрограмм:
- Есть государственные программы. Задействовать в них мы планируем около двенадцати тысяч человек. Имеются инвестиционные проекты в сфере нефтехимического комплекса. При строительстве хотим обеспечить работой около двадцати тысяч работников.
https://24.kz/ru/news/social/item/517199-39-tysyach-rabochikh-namereny-sokratit-na-tengize
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Практичный 21.12.2021 в 22:44:39 # 787909