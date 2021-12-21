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Экономика
39 тысяч рабочих намерены сократить на Тенгизе
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danilov 21 Декабря 2021 в 16:55:35
39 тысяч рабочих намерены сократить в следующем году на Тенгизском месторождении в связи с завершением проекта «Келешек кенею».

Почти половина из них местные жители, сообщает корреспондент «Хабар 24».

В первом квартале 2022 года сокращение коснется 7 тысяч людей.

Для реализации проекта более 16 тысяч человек прошли обучение за счет ТШО. Инвестирование в человеческие ресурсы поможет не допустить роста безработицы, отметили в Управлении занятости. В ведомстве обещают помочь рабочим в дальнейшем трудоустройстве.

Еркебулан Абылкасымов, заместитель руководителя Управления координации занятости и соцпрограмм:

- Есть государственные программы. Задействовать в них мы планируем около двенадцати тысяч человек. Имеются инвестиционные проекты в сфере нефтехимического комплекса. При строительстве хотим обеспечить работой около двадцати тысяч работников.

https://24.kz/ru/news/social/item/517199-39-tysyach-rabochikh-namereny-sokratit-na-tengize
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 21.12.2021 в 21:20:13   # 787905
Ни хрена себе сокращение!
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  Практичный 21.12.2021 в 22:44:39   # 787909
Как показывает практика,после Тенгиза данные товарищи на нашем заводе работать не захотят
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