Энергокризис в Европе вынуждает промышленных гигантов из секторов металлургии и удобрений, сокращать производство

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danilov 23 Декабря 2021 в 20:17:15
• Ведущий производитель алюминия в Европе Dunkerque Industries (Франция) снижает производство вторую неделю подряд, с начала ноября завод потерял около €20 млн.
• Nyrstar приостановит производство цинка во Франции в начале января, другие заводы в Бельгии и Нидерландах будут продолжать работать с пониженной производительностью.
• В Черногории плавильный завод KAP может быть отключен от электроэнергии в конце года, если он не согласится оплатить поставщику повышенные тарифы.
• В Румынии производитель удобрений Azomures уже приостановил свою деятельность, а металлургический завод Alro заявил, что текущие цены являются неустойчивыми.
• Норвежская Yara International ожидает дальнейшее сокращение производства минеральных удобрений.
• Одиннадцать ассоциаций европейских энергоемких отраслей (от цемента до стали и от удобрений до бумажных фабрик) выпустили совместное заявление, предупреждающее о «невыносимо высоких ценах на энергию» и остановках производства
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