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Экономика
Энергокризис в Европе вынуждает промышленных гигантов из секторов металлургии и удобрений, сокращать производство
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danilov 23 Декабря 2021 в 20:17:15
Цены на газ подскочили более чем на 800%, а затраты на электроэнергию на ~500%:

• Ведущий производитель алюминия в Европе Dunkerque Industries (Франция) снижает производство вторую неделю подряд, с начала ноября завод потерял около €20 млн.

• Nyrstar приостановит производство цинка во Франции в начале января, другие заводы в Бельгии и Нидерландах будут продолжать работать с пониженной производительностью.

• В Черногории плавильный завод KAP может быть отключен от электроэнергии в конце года, если он не согласится оплатить поставщику повышенные тарифы.

• В Румынии производитель удобрений Azomures уже приостановил свою деятельность, а металлургический завод Alro заявил, что текущие цены являются неустойчивыми.

• Норвежская Yara International ожидает дальнейшее сокращение производства минеральных удобрений.

• Одиннадцать ассоциаций европейских энергоемких отраслей (от цемента до стали и от удобрений до бумажных фабрик) выпустили совместное заявление, предупреждающее о «невыносимо высоких ценах на энергию» и остановках производства
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 23.12.2021 в 21:11:23   # 787980
Дружная семья Евросоюза. Каждая из этих стран оплачивает зарплаты и содержание еврочиновников, ну а те в свою очередь делают все от них зависящие, чтобы еще усугубить положение производственников. Вот такой расклад господа! Ешьте, да не подавитесь!
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