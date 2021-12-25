Продажа двух ГЭС: Китайские инвесторы предлагают большую сумму, чем арабы

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Гость 25 Декабря 2021 в 09:14:15
Комментарии, по рейтингу, по дате
Так кто то кричал за российские рычаги, но не учёл Арабов и китайцев) а так по фиг конечно, лишь бы свет был)Я за то, чтобы не продавать такие значимые предприятия ни в чьи руки. Государство должно держать под контролем ВСЮ ЭНЕРГЕТИКУ СТРАНЫ..
Цитата: shlenchak от 25.12.2021 07:54:32Он будет но по более высоким тарифам. Инвесторы они прибыль хотят. Продавать такие предприятия - это преступление.
Так кто то кричал за российские рычаги, но не учёл Арабов и китайцев) а так по фиг конечно, лишь бы свет был)
Так кто то кричал за российские рычаги, но не учёл Арабов и китайцев) а так по фиг конечно, лишь бы свет был)
Цитата: Walter от 25.12.2021 15:46:44
Это не продажа. Это переложить хуй из правой в левую
Это не продажа. Это переложить хуй из правой в левую
Ну, тебе, как специалисту по пользованию пенисом виднее, однако, что касается станций- сие есть рыночная экономика и при помощи инвестиций хотят оживить станции, которые дышат на ладан.
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 26.12.2021 05:14:27
Ну, тебе, как специалисту по пользованию пенисом виднее, однако, что касается станций- сие есть рыночная экономика и при помощи инвестиций хотят оживить станции, которые дышат на ладан.
Цитата: Walter от 25.12.2021 15:46:44
Это не продажа. Это переложить хуй из правой в левую
Это не продажа. Это переложить хуй из правой в левую
Ну, тебе, как специалисту по пользованию пенисом виднее, однако, что касается станций- сие есть рыночная экономика и при помощи инвестиций хотят оживить станции, которые дышат на ладан.
А в тарифы не заложены расходы на новое оборудование, а и потом не отрывая жопы от кресла могу ткнуть палцем, что позволит увеличить сбор бабла с точек .
Делается просто суточным обмером по районам, особо учесть коммерческие точки где нагрузка более 20 квт.час. Да придется пахать не разгибаясь, но бабло найдется сразу же.
Обмер простой делаем замер на КТП и по потребителям, а разница будет сигналом для принятие решений.