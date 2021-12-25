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Экономика
Продажа двух ГЭС: Китайские инвесторы предлагают большую сумму, чем арабы
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Гость 25 Декабря 2021 в 09:14:15
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  shlenchak 25.12.2021 в 13:54:32   # 788015
Так кто то кричал за российские рычаги, но не учёл Арабов и китайцев) а так по фиг конечно, лишь бы свет был)
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  старик 25.12.2021 в 20:32:58   # 788026
Quote:
Так кто то кричал за российские рычаги, но не учёл Арабов и китайцев) а так по фиг конечно, лишь бы свет был)
Я за то, чтобы не продавать такие значимые предприятия ни в чьи руки. Государство должно держать под контролем ВСЮ ЭНЕРГЕТИКУ СТРАНЫ..
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  Walter 25.12.2021 в 21:46:44   # 788029
Это не продажа. Это переложить хуй из правой в левую
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  Джимбо 25.12.2021 в 22:11:47   # 788033
Цитата: shlenchak от 25.12.2021 07:54:32
Так кто то кричал за российские рычаги, но не учёл Арабов и китайцев) а так по фиг конечно, лишь бы свет был)
Он будет но по более высоким тарифам. Инвесторы они прибыль хотят. Продавать такие предприятия - это преступление.
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  Skype 25.12.2021 в 22:20:05   # 788034
не вывозят, спецов нету, поэтому и пристроить хотят. Снять с себя ответственность хотят.
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  ГОРЫНЫЧ 26.12.2021 в 11:14:27   # 788046
Цитата: Walter от 25.12.2021 15:46:44
Это не продажа. Это переложить хуй из правой в левую

Ну, тебе, как специалисту по пользованию пенисом виднее, однако, что касается станций- сие есть рыночная экономика и при помощи инвестиций хотят оживить станции, которые дышат на ладан.
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  Skype 26.12.2021 в 17:29:09   # 788054
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 26.12.2021 05:14:27
Цитата: Walter от 25.12.2021 15:46:44
Это не продажа. Это переложить хуй из правой в левую

Ну, тебе, как специалисту по пользованию пенисом виднее, однако, что касается станций- сие есть рыночная экономика и при помощи инвестиций хотят оживить станции, которые дышат на ладан.


А в тарифы не заложены расходы на новое оборудование, а и потом не отрывая жопы от кресла могу ткнуть палцем, что позволит увеличить сбор бабла с точек .

Делается просто суточным обмером по районам, особо учесть коммерческие точки где нагрузка более 20 квт.час. Да придется пахать не разгибаясь, но бабло найдется сразу же.

Обмер простой делаем замер на КТП и по потребителям, а разница будет сигналом для принятие решений.

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