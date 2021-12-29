Казахстан планирует импортировать до 1 000 мегаватт электроэнергии из России в 2022 году – Минэнерго

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danilov 29 Декабря 2021 в 12:56:23
«В отношении (экспорта электроэнергии из России – V), планируем ли. Да, планируем, потому что нам это необходимо. Мы уже соответствующие переговоры с партнерами из Российской Федерации проводим», - сказал Мирзагалиев.
Объемы, по его словам, будут варьироваться от времени суток, но Минэнерго полагает, что это будет на уровне 500-1000 мегаватт. Что касается цены, то по ней переговоры еще продолжаются.
«В отношении того, как долго это будет продолжаться, – в том энергобалансе, который мы подготовили, мы видим, что необходимость импорта у нас будет сохраняться на протяжении последующих трех-четырех, может, пяти лет», - отметил министр.
Он объяснил это тем, что строительство любой станции занимает не менее 4-5 лет, поэтому все это время Казахстан будет вынужден импортировать электроэнергию.
https://vlast.kz/novosti/47944-kazahstan-planiruet-importirovat-do-1-000-megavatt-elektroenergii-iz-rossii-v-2022-godu-minenergo.html
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alpha_portal 29.12.2021 в 16:21:28 # 788177