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Экономика
Казахстан планирует импортировать до 1 000 мегаватт электроэнергии из России в 2022 году – Минэнерго
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danilov 29 Декабря 2021 в 12:56:23
В ближайшие пять лет Казахстан будет зависеть от импорта электроэнергии, только в 2022 году импорт из России составит от 500 до 1 000 мегаватт. Об этом во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил министр энергетики Магзум Мирзагалиев.

«В отношении (экспорта электроэнергии из России – V), планируем ли. Да, планируем, потому что нам это необходимо. Мы уже соответствующие переговоры с партнерами из Российской Федерации проводим», - сказал Мирзагалиев.

Объемы, по его словам, будут варьироваться от времени суток, но Минэнерго полагает, что это будет на уровне 500-1000 мегаватт. Что касается цены, то по ней переговоры еще продолжаются.

«В отношении того, как долго это будет продолжаться, – в том энергобалансе, который мы подготовили, мы видим, что необходимость импорта у нас будет сохраняться на протяжении последующих трех-четырех, может, пяти лет», - отметил министр.

Он объяснил это тем, что строительство любой станции занимает не менее 4-5 лет, поэтому все это время Казахстан будет вынужден импортировать электроэнергию.

https://vlast.kz/novosti/47944-kazahstan-planiruet-importirovat-do-1-000-megavatt-elektroenergii-iz-rossii-v-2022-godu-minenergo.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  htmaker 29.12.2021 в 13:57:17   # 788174
Будет розетка с двойной накруткой
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  alpha_portal 29.12.2021 в 16:21:28   # 788177
А старые починить и модернезировать не судьба? Строить они новые собрались.
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  MuratKZ 29.12.2021 в 18:46:19   # 788180
Не думаю, что цена окажется какой-то через чур высокой. Вон, прибалты, отказались покупать у России, демонстративно вышли из БРЭЛЛ и теперь что? Тарифы взлетели в три раза по сравнению с периодом, когда покупали энергию в РФ.
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  Джимбо 29.12.2021 в 21:21:21   # 788184
Без новых электростанций ни как. Строить нужно.
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  Skype 29.12.2021 в 23:05:18   # 788185
Думаю Россия строить не будет, не выгодно, лучше продать Эл.энергию.
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