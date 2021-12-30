Теперь при заказе будем платить НДС 12% с заказа

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danilov 30 Декабря 2021 в 10:22:37
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Templar от 30.12.2021 04:28:04Двойное налогообложение выходит. Продавец платит в своей стране НДС, а теперь еще будет и в Казахстане платить.
Разве не продавец должен платить этот налог?
Разве не продавец должен платить этот налог?
Двойное налогообложение выходит. Продавец платит в своей стране НДС, а теперь еще будет и в Казахстане платить.
коль товар отправляет это экспорт а экспорт должен освобождаться от НДС
необходимо всем собраться и закрепить принцип взимания НДС
alpha_portal 30.12.2021 в 13:02:11 # 788204
А что делать с надвигающимся продуктовым дифицитом к концу 22 года? Удобрений не будет в этом году, и даже если в закромах осталось на этот год, то в следущем 23м году сельское хозяйство неизбежно столкнется с банкротством, потому как цены взлетят на удобрения до небес, а выращенные овощи - не окупят затрат. Грядет продовольственный кризис.
alpha_portal 30.12.2021 в 14:43:19 # 788208
Цитата: htmaker от 30.12.2021 07:41:32
Государство не с компаний берёт эти деньги, а с карманов своего народа.
Государство не с компаний берёт эти деньги, а с карманов своего народа.
Не берет и не будет брать, это иасмово перекроет рынок с того же алиэкспресса. Покупать товары с Алика будет не выгодно. По крайней мере первые месяцы, а потом неизбежно значительная часть товаров подорожает на эти же 12%. Это прямой путь к новому витку инфляции.
Любое принятое решение в правительство - ложиться на карманы людей. Любое!
касательно товаров из ЕАЭС, коль товар отправляется на экспорт то экспорт а экспорт должен освобождаться от НДС, т.е. они (страны экспортеры) должны у себя освобождать от НДС. тут больших проблем не должно быть по идее. необходимо всем собраться и закрепить принцип взимания НДС
что касается алиэкспресс и импорта из иных стран вне еАЭС, тут однозначно будет подорожание, нужен определенный порог свыше которого начинается налогообложение, аналогичный порог согласовать и внутри ЕАЭС